Akademac na turniru u Vršcu

Podgorica, (MINA) – Tekvondo klub Akademac nastupiće sjutra u Vršcu na međunarodnom turniru Millennium open, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Tradicionalni turnir, koji će biti održan 13. put, okupiće 784 takmičara iz 70 klubova iz 12 država.

Najavljeno je da će se takmičari nadmetati u obje sportske discipline taekvondoa – sportskoj ili olimpijskoj borbi i izvođenju formi.

“Na turniru boje Akademca braniće 17 takmičara u obje discipline”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Akademac je sezonu otvorio nastupom na Omega kupu u Beogradu, krajem februara, koji je završio sa 26 medalja – 12 zlatnih, pet srebrnih i devet bronzanih.

