Lovćenu 14 medalja u Rožajama

Podgorica, (MINA) – Kik bokseri Lovćena nastup na međunarodnom turniru Rožaje open završili su sa 14 medalja – 12 zlatnih i dvije srebrne.

Cetinjski borci nastup su završili kao drugoplasirani u generalnom plasmanu, a uspjeh je upotpunio Bogdan Bokan, koji je proglašen za najboljeg kadeta.

Zlatne medalje osvojili su Dragan Muratović, Luka Marković, Jovan Lipovina, Goran Perović, Pavle Petrović, Viktor Borozan, Blažo Popivoda, Pavle Đurašković, Miloš Vojinović, Bogdan Bokan, Mirko Božović i Nikola Janković.

Srebrni su bili Damijan Palija i Stefan Drašković.

“Ponosan sam na moje takmičare, koji pokazuju iz takmičenja u takmičenje da su dominantni nad svojim protivnicima”, kazao je trener cetinjskih boraca Janko Kuzman agenciji MINA.

Turnir u Rožajama okupio je više od 120 boraca iz 12 klubova i četiri države, koji su se nadmetali u disciplini kik lajt.

