Crnogorski kadeti u finalu memorijala Miljan Miljanić

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore plasirala se u finale memorijalnog turnira Miljan Miljanić.

Crnogorski kadeti pobijedili su danas u Staroj Pazovi, u polufinalnom meču, selekciju Sjeverne Makedonije 2:1.

Do pobjede i finala došla je golovima Ilije Batrićevića u 1. i Marka Tadića u 84. minutu.

Jedini pogodak za Makedoniju, izjednačujući na utakmici, postigao je Anes Maljići u 44. minutu.

Rival izabranika selektor Gorana Perišića u finalu biće bolji iz duela Srbije i Republike Irske (16.00).

Finalni i meč za treće mjesto na programu su u četvrtak.

