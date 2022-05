Crnogorski golbalisti treći u Roštoku

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore osvojila je treće mjesto i bronzanu medalju na međunarodnom turniru Para gejms u njemačkom Roštoku.

Crnogorski golbalisti su danas u meču za treće mjesto pobijedili domaćina, ekipu Hanze 13:12.

Prethodno su u polufinalu, drugi put na turniru, poraženi od bivšeg evropskog šampiona, reprezentacije Njemačke 9:7.

Crnogorska reprezentacija juče je, u grupnoj fazi takmičenja, upisala sva tri poraza od Njemačke 11:7, Hanze 15:1 i reprezentacije Danske 8:7, pa je u nokaut fazu ušla sa posljednjeg, četvrtog mjesta.

Prvo mjesto osvojila je reprezentacija Njemačke, koja je u finalu bila bolja od Danske 6:4.

Turnir u Roštoku bio je posljednja provjera pred nastup golbal kluba Nikšić na prvom turniru ovogodišnje Lige šampiona, čiji je domaćin Prag od 20. do 22. maja.

