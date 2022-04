Crnogorske stonoteniserke izborile nastavak kvalifikacija

Podgorica, (MINA) – Ženska stonoteniska reprezentacija Crne Gore plasirala se u drugi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje će naredne godine biti odigrano u Švedskoj.

Crnogorska selekcija, u sastavu Ivona Petrić, Snežana Ćulafić, Simona Perović i Dragana Ćulafić, prvi krug kvalifikacija u Sarajevu završila je kao drugoplasirana, što je bilo dovoljno za nastavak takmičenja.

Izabranice selektorke Dijane Zonjić ostvarile su na turniru tri pobjede i poraz.

Savladale su Bosnu i Hercegovinu 3:0, Kosovo 3:1 i Kipar 3:1.

Jedini poraz, u meču koji je odlučivao pobjednika B grupe, doživjele su od Izraela 3:1.

“U tom meču šampionka Crne Gore, Ivona Petrić, upisala je dva poraza od 3:2. To najbolje pokazuje koliko je malo nedostajalo ekipi da savlada i favorita grupe”, saopšteno je iz Stonoteniskog saveza.

Naredna runda kvalifikacija na programu je u oktobru.

