Budućnost pobijedila Partizan i izborila majstoricu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici beogradski Partizan 72:71 i zjednačili rezultat na 1:1, u polufinalu plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Beogradski tim prvi međusobni duel pred svojim navijačima dobio je 82:66.

Pobjednika je odlučila trojka Vladimira Micova četiri sekunde prije kraja meča.

Partizan je imao posljednji napad, ali nije upio da ga realizuje.

Budućnost je odigrala dobar meč i bila od samog početka u vođstvu.

Partizan je minut i četiri sekunde prije kraja prvi put poveo 69:67, a vodio je i 71:69.

Uslijedila je trojka Micova za pobjedu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Petar Popović i Kendrik Peri sa po 15, dok je Džastin Kobs ubacio 13 poena.

U ekipi Partizana najbolji je bio Zek Ledej sa 28 koševa.

U polufinalu igra se na dvije pobjede.

Domaćig narednog meča biće Partizan.

U drugom polufinalu rivali su Crvena zvezda i Cedevita Olimpija.

Beogradski tim slavio je u prvom meču 93:82.

