Vlada će aktivno učestvovati u rješavanju problema u Plantažama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će aktivno učestvovati u rješavanju zatečnih problema u Planatažama, saopštio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, na sastanku sa predstavnicima kompanije.

Joković i generalni direktor Direktorata za poljoprivredu, Miroslav Cimbaljević, sastali su se sa predstavnicima Plantaža u cilju analize stanja i pronalaženja rješenja za zatečene probleme u kompaniji.

Joković je, kako je saopšteno iz Ministarstva, naveo da će cjelokupna problematika biti u posebnom fokusu rada Ministarstva, te da će Vlada uzeti aktivno učešće u rješavanju problema kompanije u narednom periodu.

“Tokom sastanka predočeni su problemi u poslovanju i iznijeti predlozi za rješavanje problema u cilju stabilizacije poslovanja većinski državne kompanije”, dodaje se u saopštenju.

Sastanku su prisustvovali izvršni direktor Plantaža Zoran Miladinović, predsjednik i član Odbora direktora, Nebojša Vuksanović i Milo Popović, kao i finansijski direktor Luka Milošević.

