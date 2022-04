U srijedu panel o kriptovalutama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija i socijalnog staranja pozvalo je zainteresovane da se prijave za učešće na panelu o novoj eri crnogorskih finansija i regulaciji kriptovaluta, koji će u srijedu biti organizovan u Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

Iz Ministarstva su objasnili da će tema panela pod nazivom Budućnost sad! Nova era crnogorskih finansija, biti novi zakon o kriptovalutama i blockchain-u, koji priprema taj Vladin resor.

Moderator panela biće ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić.

„Iduće sedmice u Crnu Goru stižu najbolji iz kripto svijeta, osnivači Ethereum-a i drugi naši dragi prijatelji, koji će pomoći Crnoj Gori da stane na čelo Web3 i Blockchain napretka čovječanstva“, naveo je Spajić na Twitteru.

Na panelu će učestvovati Vitalik Buterin, John D. Haskell, Vlad Zamfir, Boris Mamlyuk, Anuj Das Gupta i Taylor Monahan.

Zainteresovani se za učešće na panelu mogu prijaviti na e-mail: [email protected]

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS