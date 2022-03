Turističke organizacije Budve i Beograda potpisale Protokol o saradnji

Budva, Beograd, (MINA-BUSINESS) – Turističke organizacije Budve i Beograda potpisale su danas Protokol o saradnji u oblasti turizma.

Iz budvanske Turističke organizacije je saopšteno da je Protokolom, koji je potpisan u okviru prvog dana Međunarodnog sajma turizma u Beogradu, ozvaničena dugogodišnja prijateljska i profesionalna saradnja dvije najznačajnije turističke organizacije u svojim zemljama.

Direktor Turističke organizacije Budva, Nemanja Kuljača, kazao je da ga raduje što je dugogodišnja uspješna saradnja dvije organizacije ozvaničena potpisivanjem Protokola.

„Protokol će nam, između ostalog, dati dalje smjernice u sprovođenju aktivnosti u oba grada, kao i u zajedničkim aktivnostima na drugim tržištima. Beograd je oduvek bio naš prijateljski grad u kojem se dobro osjećamo, a Beograđani naši dragi gosti koji su uvjek dobro došli u Budvu”, kazao je Kuljača.

Direktor Turističke organizacije Beograda, Miodrag Popović, saopštio je da Beograd i Budva pojedinačno, prema broju gostiju i promotivnom značaju, predstavljaju najvažnije destinacije u Srbiji i Crnoj Gori.

„Još važnija je činjenica da se Beograđani i Budvani često i rado posjećuju, kao i da su duboko vezani na mnogo načina. Protokol koji smo potpisali između naše dvije turističke organizacije nije samo potvrda ovih činjenica, već i putokaz za dalju saradnju i međusobnu promociju, kao i za mogućnost zajedničkog nastupa na trećim tržištima“, smatra Popović.

Na osnovu potpisanog Protokola, turističke organizacije će intenzivirati saradnju u oblasti turizma, ugostiteljstva, kulture i sporta i raditi na unapređenju turističke razmjene i razvoju ukupne turističke ponude gradova potpisnica.

Događaju je prisustvovala i otpravnica poslova u Ambasadi Crne Gore u Srbiji Ana Ražnatović sa saradnicima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS