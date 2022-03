Turisti iz Tunisa i Malezije zainteresovani za sjever Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora interesantna je turistima iz Tunisa i Malezije, što otvara mogućnost za nova tržišta, ocijenjeno je na sastanku člana Odbora direktora Aerodroma Crne Gore, Eldina Dobardžića sa predstavnicima Ambasade Malezije i Tunisa i turističkih agencija iz tih država.

Dobardžić je sa njima razgovarao na Međunarodnom sajmu turizma koji se održava u Beogradu.

“Veoma su zainteresovani za posjetu Crnoj Gori, naročito za sjever naše države, što me veoma raduje, jer zaista imamo šta da im pokažemo”, kazao je Dobardžić.

On je, kako je saopšteno iz Aerodroma Crne Gore, naveo da su tokom razgovora predstavnici Tunisa istakli jednu barijeru, na čijem uklanjanju bi trebalo raditi – za njihove državljane potrebna je viza da bi ušli u Crnu Goru.

“Uključićemo se u rješavanje tog problema, iako od Aerodroma Crne Gore ne zavisi odluka o viznoj liberalizaciji”, rekao je Dobardžić.

Tokom razgovora visoki predstavnik Ambasade Malezije najavio je da će najkasnije za dva mjeseca doći u Crnu Goru.

“Očekujem direktnu podršku države i da se u pregovore o viznoj liberalizaciji za državljane Tunisa uključe oni od kojih to zavisi”, kazao je Dobardžić.

On je istakao da je na Sajmu veoma značajno interesovanje za Crnu Goru.

