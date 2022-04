Stočari najavljuju obustavu isporuke i blokadu mljekara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udruženje stočara iz Danilovgrada vjerovatno će inicirati obustavu isporuke mlijeka i blokadu mljekara, kako bi postigli dogovor sa prerađivačima oko povećanja otkupne cijene mlijeka, najavio je njegov predstavnik Vlado Lakić.

“Pregovaramo sa svim proizvođačima da vidimo koliko je stočara spremno da podrži obustavu isporuke mlijeka. Ovaj put tražimo da se ljudi potpišu i da čašću i obrazom garantuju da kad se dogovorimo neće odustati od toga”, kazao je Lakić Pobjedi i dodao da se predstavnici mljekara nijesu u četvrtak pojavili u Nikšiću na sastanku sa predstavnicima stočara.

Lakić je saopštio da razmatraju i blokadu mljekara, kako im ne bi moglo biti isporučeno ni sirovo mlijeko iz uvoza.

“Tražimo da prerađivači podignu otkupnu cijenu mlijeka za pet centi i da država reaguje sa dodatnih pet centi”, naveo je Lakić.

On je objasnio da dobija 60 centi po litru, od čega je otkupna cijena 40 centi, subvencija države 14 centi, a Opštine Danilovgrad šest centi. Podsjetio je i da neke opštine ne daju subvencije.

“Tražili smo da ukupna otkupna cijena bude povećana na 70 centi, jer sa otkupnom cijenom od 60 centi ni jedan farmer nema zarade”, tvrdi Lakić, koji je dodao da ima informacije da će mljekare povećati cijene 12 do 15 odsto.

