Saradnjom UCG-a i Ministarstva do zajedničkog djelovanja u razvoju ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rektor Univerziteta Crne Gore, Vladimir Božović i ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović potpisali su danas Memorandum o saradnji, definisan na principima zajedničkog djelovanja u razvoju ekonomije i društva Crne Gore.

Božović je kazao da se taj sporazum naslanja na preporuku Evropske unije iz maja prošle godine, gdje je naročito potencirana takozvana treća dimenzija Univerziteta, koja, pored visokog obrazovanja i istraživanja, podrazumijeva i odnos univerziteta i okruženja u kojem djeluje.

„Univerzitet raspolaže određenim obimom i kvalitetom znanja koje treba učiniti dostupnim društvu generalno, posebno privredi. Nama je izuzetno drago što je to Ministarstvo posebno prepoznalo u domenu inovacija, u domenu činjenja, onih znanja kojima raspolaže Univerzitet, praktičnim, dostupnim, svim segmentima društva koje će iz toga izvući određenu korist, vjerujemo i nastaviti neki dinamičan razvoj“, rekao je Božović.

On se, kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja, zahvalio Milatoviću i timu tpog Vladinog resora na posvećenoj podršci Univerzitetu i kroz ovaj dokument.

Milatović je pozdravio potpisivanje sporazuma kroz koji će se, kako je rekao, nastaviti dobra saradnja sa Univerzitetom Crne Gore i formalizovati dalji pravce te saradnje.

„Prije svega, mislim na zajedničke projekte u dijelu garancije za mlade, kojom ćemo pomoći mladim ljudima da što prije nađu zapošljenje, nakon završetka svojih studija. Takođe, osnivanje kancelarije za transfer tehnologija je generalno vrlo važan projekat za unapređenje produktivnosti naše privrede, i imaće brojne pozitivne efekte na naš inovacioni ekosistem”, rekao je Milatović.

Tu su, kako je dodao, i razni programi unapređenja konkurentnosti i unapređenja finansijske pismenosti, gdje očekujemo značajnu pomoć Univerziteta Crne Gore u dodatnoj promociji ovih programa.

Iz Ministarstva su rekli da saradnja u okviru tog sporazuma podrazumijeva jačanje zajedničkog djelovanja u okviru novouspostavljenog nacionalnog implementacionog okvira za inovacije i pametnu specijalizaciju, u skladu sa EU preporukama, a koji omogućava efikasnu saradnju univerziteta, privrede, državne uprave i javnosti u oblasti inovacija i pametne specijalizacije.

“Saradnja će biti usmjerena na aktivnosti koje teže unapređenju razvoja privrede i društva zasnovanog na znanju, te lakšeg i bržeg zapošljavanja mladih, unapređenju konkurentnosti privrede kroz saradnju sa privrednim subjektima i privatnim sektorom, društvom, lokalnom zajednicom, kao i sa relevantnim međunarodnirn institucijama i organizacijama u cilju realizacije zajedničkih aktivnosti i projekata”, navodi se u saopštenju.

Takođe, zajedničke aktivnosti biće usmjerene i na jačanje preduzetništva i preduzetničkih vještina, osnaživanje inovacionog ekosistema. Uključivaće, između ostalog, organizacije zajedničkih konferencija, tribina, radionica, izložbi i sličnih manifestacija od javnog značaja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS