Rožaje jedna od ključnih područnih jedinica Uprave za šume

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rožaje je jedna od ključnih područnih jedinica Uprave za šume s obzirom na veliko šumsko bogatstvo, zbog čega je neophodno dodatno angažovanje svih kako bi se zaštitio taj resurs, smatra direktor Uprave za šume Srđan Pejović.

Kako je saopšteno iz Uprave, Pejović je u petak bio u radnoj posjeti Područnoj jedinici (PJ) Rožaje, gdje je sa saradnicima održao niz sastanaka i obišao određene lokalitete, kako bi se direktno upoznao sa trenutnim stanjem u ovoj područnoj jedinici.

Kako se navodi, na sastanku sa inženjerima u PJ Rožaje, govorilo se o trenutnom stanju u toj područnoj jedinici, kao i o problemima sa kojima su suočeni.

Kao jedan od glavnih problema istaknut je nedostatak goriva za odlazak na teren, koji je uslovljen nedovoljnim i smanjenim budžetom Uprave za šume, ali i velikim uvećanjem cijena istog.

“Pejović je rekao da je Rožaje jedna od ključnih područnih jedinica Uprave s obzirom na veliko šumsko bogatstvo, zbog čega je neophodno dodatno angažovanje svih kako bi se zaštitio taj resurs”, kaže se u saopštenju.

Pejović je naveo da je poznato da je starosna struktura zaposlenih Uprave veoma nepovoljna, a nedostatak stručnog kadra iz dana u dan sve veći, što u konačnom značajno utiče na obavljanje aktivnosti.

“Nedovoljan budžet ograničava nas do posvetimo onu pažnju koju želimo našim šumama, što sve upućuje na to da je reorganizacija i formiranje preduzeća urgentno”, kazao je on.

Prema riječima Pejovića, zakasnilo se i sa izmjenama zakona i sa donošenjem Strategije razvoja šumarstva, zbog čega najviše trpe šume i Uprava kao organ koji gazduje ovim nacionalnim resursom.

“Nedostatak volje da se ubrzaju te promjene i način na koji je organizovana Uprava za šume doveli su do toga da je crnogorsko šumarstvo ugroženo i unazađeno, a samim tim i drvoprerada kao jedna značajna grana privrede dovedena u pitanje”, rekao je Pejović.

On je kazao da ima razumjevanja za sve probleme koje su mu predočeni, a koji datiraju još iz prošlosti.

“Znamo da godinama unazad su isti ti problemi bili prisutni, ali da se o njima nije govorilo, zbog čega se stvarala lažna slika da je u šumarstvu sve u redu. Mi nećemo ćutati, već ćemo o problemima javno pričati, jer jedino tako i uz angažovanje i pritisak svih drugih institucija možemo te probleme i rješiti,“ rekao je Pejović.

On je naglasio da se u narednom periodu mora raditi mnogo aktivnije na temeljnim promjenama zakona i procedura, izradi Strategije razvoja šumarstva i reorganizaciji, a do tada odgovorno obavljati poslovi koji nam predstoje, a koji se tiču doznake i zaštite šuma obzirom da sezona požara počinje.

Iz Uprave je saopšteno da je na kraju radne posjete, u prostorijama PJ Rožaje organizovan sastanak Pejovića sa drvoprerađivačima iz te opštine.

“Oni su direktoru iznijeli sve probleme sa kojima se drvoprerada suočava i istakli da je kašnjenje u objavljivanju Javnih poziva jedan od glavnih problema koji značajno utiče na njihovo poslovanje”, kaže se u saopštenju.

Pejović je objasnio drvoprerađivačima razloge zbog kojih je došlo do izvjesnog kašnjenja, a za koje nije krivac Uprava i najavio da već naredne sedmice se očekuje usvajanje Odluke o prodaji državnih šuma od strane Vlade.

On je, kako se dodaje, naglasio da u narednom periodu se mora raditi na pronalaženju rješenja na način da svi oni koji žele da rade dobiju sirovinu za rad, ali isključivo i samo na zakonski i pravedan način i u pravednoj konkurenciji.

“Za to je potrebna saradnja svih nas, zbog čega očekuje i podršku drvoprerađivača za neminovne promjene koje su u planu”, kazao je Pejović.

Istakao je da je potrebno da se izvrši popis svih registrovanih drvoprerađivača koje će obići komisija koju formira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, čime će se tačno znati koje su to količine koje određena firma zahtjeva.

On je kazao da se ne koristi ni 50 odsto godišnjeg etata, iz razloga što svi žele da posjeku samo najkvalitetnije drvo, a ona lošija ostave u šumi, čime se, kako je dodao, nanosi dugoročna šteta tom ekosistemu.

“Potrebno je da poslujemo bez bilo kakvih zloupotreba, u pravičnoj utakmici i razvijamo zdravu konkurenciju, kroz izgradnju partnerskih odnosa, a za dobro naših šuma”, rekao je Pejović.

On se nada da će u narednom periodu to biti slučaj i da će se postići korektan odnos i kada su u pitanju poštovanje ugovora, izgradnja i saniranje puteva, cijena i sve ostalo.

“Očekujemo da će u narednom periodu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u što kraćem roku izraditi Pravilnik o utvrđivanju cijena i druge pravne akte kojima će postupak dodjele državnih šuma biti zakonski i pravno regulisan na najbolji mogući način”, zaključio je Pejović.

