REGAGEN počeo kontrolu poslovanja CEDIS-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) počela je sprovođenje nadzora nad Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS), kojim će se utvrditi stvarni troškovi i prihodi te državne kompanije u prošloj godini, saopštili su Pobjedi predstavnici regulatora.

Reakcija REGAGEN-a uslijedila je nakon što je objavljeno da će Elektroprivreda (EPCG) pokriti 10,9 miliona EUR gubitka CEDIS-a iz prošle godine.

“Nadzor prije svega podrazumijeva utvrđivanje činjenica kako bi se uopšte mogla sprovesti analiza poslovanja CEDIS-a u prošloj godini, i to u odnosu na njegove stvarne troškove i prihode. Kako finansijski iskaz CEDIS-a za prošlu godinu nije javno dostupan, uspostavili smo direktan kontak sa kompanijom i očekujemo dostavljanje neophodnih podataka”, kazali su iz REGAGEN-a ne precizirajući šta pokazuju njihove trenutne projekcije.

Odluku da se iz dobiti EPCG pokrije gubitak njene kćerke firme donijela je Vlada na elektronskoj sjednici prošlog petka. Tome se protivilo Ministarstvo kapitalnih investicija u kojem smatraju da se time šteti državnom budžetu, jer se gube poreski i prihodi od dividende. Odluka je na štetu i manjinskih akcionara EPCG kojima se smanjuje dividenda. EPCG je u prošloj godini imala 45 miliona EUR dobiti.

Iz CEDIS-a su nakon toga saopštili da je uzrok njihovog lošeg poslovanja drastično povećanje cijena električne energije u prošloj godini, koje je dovelo do većih troškova. Oni kupuju struju kojom pokrivaju komercijalne gubitke.

Sa druge strane, iz opozicije tvrde da je CEDIS, koji je monopolista na tržištu, u minusu zbog partijskog zapošljavanja i nestručnosti rukovodstva, koje je propustilo da prošle godine kupuje struju u periodu kada je cijena bila povoljnija. Opozicija traži i da Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ispita odluku da EPCG pokrije gubitak CEDIS-a.

Na pitanje zbog čega je CEDIS u prošloj godini kupovao struju na dnevnom nivou, kada su potrebe države bile poznate mnogo ranije, iz REGAGEN-a su Pobjedi kazali da je kompanija obavezna da struju nabavlja na način propisan zakonom, u transparentnom postupku.

“Kako REGAGEN utvrđuje, između ostalog, i okvir za ekonomsku regulaciju CEDIS-a, aktima ove agencije je, u cilju zaštite kupaca elektične energije od eventualne neefikasnosti operatora ili zloupotreba u ovom postupku, uspostavljen regulatorni okvir, kojim je CEDIS stimulisan da nabavke ove vrste električne energije realizuje po što povoljnijim uslovima. Ovim je obezbijeđeno da se teret eventualne neefikasnosti regulisane kompanije ne prenosi na kupce”, objasnili su iz REGAGEN-a.

Očekuje se da rukovodstvo CEDIS-a narednih dana bude saslušano pred skupštinskim Odborom za ekonomiju, finansije i budžet.

Inicijativu za kontrolno saslušanje pokrenula je Socijaldemokratska partija (SDP), koja traži da Odbor ispita izvršne direktore CEDIS-a i EPCG Vladimira Čađenovića i Nikolu Rovčanina, kao i ministra kapitalnih investicija Mladena Bojanića.

Čađenović je na inicijativu SDP-a odgovorio saopštenjem u kojem zahvaljuje na prilici da u najvećem zakonodavnom domu “manipulatorima prezentuje rezultate rada CEDIS-a za prošlu godinu“.

Vlada još nije objavila materijale sa sjednice na kojoj je donijela odluku o pokrivanju gubitka CEDIS-a.

