RCC domaćin ministarske konferencije Zapadnog Balkana o razvoju turizma

Tirana, Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarska konferencija o razvoju turizma na Zapadnom Balkanu, koju organizuje Savjet za regionalnu saradnju (RCC), počeće sjutra u Tirani.

Iz RCC-a je saopšteno da će se na skupu okupiti ministri zaduženi za turizam sa Zapadnog Balkana, predstavnici Evropske komisije (EK) i drugi relevantni akteri iz sektora turizma.

„Skup pod nazivom Otklanjanje prepreka razvoju održivog turizma, će poslužiti kao forum za diskusiju o temama od značaja za turizam regiona“, navodi se u saopštenju.

Iz RCC-a su podsjetili da je prije pandemije, turizam sa 15 odsto doprinosio bruto domaćem proizvodu (BDP) regiona, imao pola miliona zaposlenih i brojne pozitivne učinke koji su se prelivali na različita društveno-ekonomska područja.

„Više od 12 miliona ljudi je 2019. godine posjetilo Zapadni Balkan, što je regionu donijelo dobit od 7,2 milijarde EUR. Turizam je činio 10,2 odsto BDP-a regiona, kao i više od 25 odsto izvoza. U prosjeku, 11,4 odsto ukupno zaposlenih na Zapadnom Balkanu je bilo iz ovog sektora, od čega su 55 posto bile žene“, precizira se u saopštenju.

Postpandemijski period u ljeto prošle godine pokazuje ukupni oporavak turističkih posjeta od 70 odsto u odnosu na 2019, dok putovanja u regionu Zapadnog Balkana pokazuju oporavak od 92 odsto u odnosu na predpandemijsku godinu.

To znači da region Zapadnog Balkana ima jednu od najbrže rastućih stopa oporavka ka nivoima iz 2019.

Turizam je, međutim, bio, a možda je i dalje, najpogođeniji sektor.

„Ukoliko se kriza nastavi, predviđa se da će ekonomski rast regiona u ovoj godini biti umanjen sa 3,6 odsto na 2,6 odsto, zbog posljedica globalnih poremećaja koji dovode do manjih prihoda od turizma, povećanja cijena hrane i energenata i inflacije. Turizam, ipak, ima veliki potencijal da ubrza napredak i transformiše prijetnje u mogućnosti, ukoliko se njim dobro i mudro upravlja“, poručili su iz RCC-a.

Iz RCC-a su najavili da će se propratni skup Ovladavanje aktuelnim izazovima u sektoru turizma održati u petak u Tirani.

Okupiće turoperatore sa Zapadnog Balkana, kreatore politika i nacionalne turističke organizacije, koji će razgovarati o izazovima sektora turizma i narednim koracima u smislu unapređenja turističke ponude regiona.

Konferencija će se prenositi uživo u četvrtak od deset sati na kanalu RCC-a na YouTube.

