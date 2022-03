Dostavljen Predlog zakona o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas u skupštinsku proceduru dostavila Predlog zakona o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi

Kako se navodi u obrazloženju, razlog za donošenje zakona, po hitnom postupku, rezultat je potrebe za stvaranjem adekvatnog pravnog osnova za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, u svjetlu sve učestalijih poskupljenja tih proizvoda na globalnom nivou, zbog rata u Ukrajini, što se preliva i na unutrašnje tržište zbog visoke uvozne zavisnosti.

Iz Vlde su dodali da to direktno utiče na životni standard građana.

“Nacrt zakona nije predmet usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama”, navodi se u obrazloženju.

Nacrtom je predviđeno izuzeće od primjene za proizvode kod kojih je formiranje cijena uređeno posebnim zakonom.

Takođe, preciziran je maksimalan period trajanja privremenih mjera, koje mogu biti na snazi najduže dok traju okolnosti koje su izazvale poremećaj na tržištu i poskupljenje proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Predviđeno je i da se predložene mjere preispituju periodično, najmanje jednom u tri mjeseca.

Predviđeno je da mjere, kao i listu proizvoda na koje se odnose, propisuje Vlada, pri čemu je u obavezi da vodi računa o tome da budu srazmjerne cilju i očekivanim efektima.

Propisan je i nadzor nad sprovođenjem zakona, kao i prekršaji za povredu njegovih odredbi.

