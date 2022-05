Popa: Međunarodna zajednica spremna da podrži crnogorske institucije u daljem radu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna zajednica spremna je da u potpunosti podrži crnogorske institucije u daljem radu, poručila je ambasadorka Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa na sastanku sa ministrom kapitalnih investicija Ervinom Ibrahimovićem.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) saopšteno je da je Ibrahimović Popu upoznao sa prioritetima u radu resora na čijem je čelu.

“Istakao je da je spremnost za ulaganje punog doprinosa uz saradnju i podršku koja postoji sa strane međunarodne zajednice, jedan od prioritetnih ciljeva uprkos brojnim izazovima koji su pred nama”, navodi se u saopštenju.

Ibrahimović je rekao da MKI u svom djelokrugu aktivnosti sadrži neke od najvažnijih projekata iz oblasti saobraćaja i energetike.

“I da je pred nama period donošenja brzih i efikasnih odluka, sve u cilju što bržeg i sigurnijeg puta ka pristupanju EU”, kaže se u saopštenju.

Popa je čestitala Ibrahimoviću imenovanje, posebno u ekonomski i finansijski izazovnom periodu, kako za Crnu Goru, tako i na globalnom nivou.

“Ona je naglasila da je međunarodna zajednica spremna da pruži punu podršku crnogorskim institucijama u daljem radu”, navodi se u saopštenju.

Iz MKI su rekli da je na sastanku bilo riječi i o nacionalnoj avio kompaniji, planovima vezanim za budućnost vazdušnih luka, autoputu Bar-Boljare, ali i o ostalim projektima iz nadležnosti tog resora.

