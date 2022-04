Osnivaju strukovne odbore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – ICT Cortex počinje osnivanje strukovnih odbora, koji će jačati zajednicu kroz udruživanje stručnjaka kako iz kompanija članica klastera tako i iz brojnih oblasti koje su u vezi sa informaciono-komunikacionim tehnologijama (ICT).

Koordinatorka strukovnih odbora, ispred ICT Cortexa, Milena Aković, rekla je da je klaster u prethodnoj godini uspio da poveže privredu, akademsku zajednicu i institucije i da je potpisao ugovor sa državom vrijedan milion EUR.

„Dobili smo sredstva za internacionalizaciju i edukaciju. Postali smo članovi brojnih stručnih tijela. Obezbijedili smo grant u vrijednosti od pola miliona eura za opremanje Elektrotehničke škole “Vaso Aligrudić””, rekla je Aković na događaju povodom obilježavanja uspješne godine postojanja kao i pokretanja strukovnih odbora.

Događaju je prisustvovalo preko 150 predstavnika IT zajednice iz 29 kompanija članica ICT Cortexa, kao i partneri i saradnici te organizacije, prenosi PR Centar.

“Uvećali smo broj članica sa 11 na 29, kao i pokrenuli brojne inicijative na koje smo posebno ponosni, a koje nastavljamo i ove godine“, rekla je Aković.

Planirano je, kako je najavila, osnivanje osam strukovnih odbora.

„Cilj odbora je da povežemo middle i top management, da djelujemo na zajednicu, jačamo kapacitete unutar kompanija ali i da promovišemo struku. Prvi odbor koji smo pokrenuli je odbor za HR i edukaciju, koji čini 12 članova iz IT kompanija članica. Kako bi bili potpuno inkluzivno udruženje organizovaćemo razne fokus grupe i uključiti mnoge od vas da date svoj doprinos“, poručila je Aković.

Nakon odbora za HR i edukaciju biće osnovan odbor za prodaju i internacionalizaciju, a nakon njega i odbor za osnaživanje žena u ICT-u.

“Ono što odborima planiramo da postignemo jeste zajedničko jačanje, pokretanje ideja i inicijativa i da i kroz taj segment pokažemo da samo udruženim snagama možemo više”, rekla je Aković.

Predsjednica odbora za HR i edukaciju, Jelena Janković iz kompanije Amplitudo kazala je da je cilj da se napravi što bolje okruženje za sve ljude koji rade u IT industriji, da se pronađu svi problemi koji postoje na tržištu i “da pokušamo to da popravimo”.

Janković je rekla da se nada da će se druženje zaposlenih iz svih kompanija članica klastera nastaviti, te da će biti sličnih okupljanja više.

Pokrovitelj događaja bio je Crnogorski Telekom, a nakon zvaničnog dijela uslijedila je žurka IT zajednice uz Ribnica bend, koju su podržali i sponzori: Nikšićko pivo, Red Bull, Coca Cola i G3 Spirits.

