Njemački investitori zainteresovani za ulaganje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kredibilni njemački investitori zainteresovani su za ulaganje u Crnu Goru, saopštio je premijer Dritan Abazović.

“Lijepe vijesti za našu državu – Energetika i obnovljivi izvori energije u fokusu interesovanja njemačkih kompanija”, napisao je Abazović na svom Twitter nalogu.

On je poručio da gradimo evropsku i ekološku Crnu Goru.

