Naplatni punktovi EPCG radiće i sjutra

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Svi naplatni punktovi Elektroprivrede (EPCG) biće otvoreni i sjutra, uvažavajući zahtjeve potrošača.

„Šalteri i naplatni punktovi na primorju, kao i u Podgorici i Cetinju, radiće od sedam do 15 sati. Naplatni punkt u tržnom centru Mall of Montenegro radiće od devet do 21 sat, dok će u Delta City-u raditi u skladu sa radnim vremenom tog šoping mola“, navodi se u saopštenju EPCG.

Ostali naplatni punktovi i šalteri Snabdijevanja radiće u standardnom vremenskom periodu od osam do 16 sati.

Više informacija može se dobiti besplatnim pozivom na broj 19100, na zvaničnoj Facebook stranici EPCG, kao i na sajtu www.epcg.com.