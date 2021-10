Ministarstvo postupa u skladu sa zakonskim procedurama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, u odnosu na zahtjev Glavnog grada u vezi sa zaduživanjem za autobuse, postupa u skladu sa zakonskim procedurama i ne podliježe, kako su kazali, pritiscima ni politikanskim izjavama.

“Ministarstvo u odnosu na taj zahjev postupa u skladu sa zakonima o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao i o finansiranju lokalne samouprave”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ministastvo će, nakon analize zahtjeva sa pratećom dokumentacijom, predlog saglasnosti dostaviti Vladi na odlučivanje, ukoliko Glavni grad ispunjava uslove za dugoročno zaduživanje.

“Ministarstvo postupa odgovorno i jednako prema svim opštinama u Crnoj Gori, a isključivo u skladu sa zakonskim procedurama u procesu donošenja odluka. Poštuju se sve uobičajene procedure u skladu sa zakonom, a ne podliježe se pritiscima i politikanskim izjavama, u ovom slučaju – rukovodstva Glavnog grada”, rekli su iz Ministarstva.

Predstavnici Ministarstva su naveli da, sa druge strane, planovi do kada i kako su autobusi najavljeni nije obećanje Vlade nego Glavnog grada koji, primjera radi, iz budžeta finansira RTV o kojoj gradonačelnik Podgorice, kako je citiran u medijima, kaže da je “skupa igračka”.

“Dosadašnje ulaganje, prema javno dostupnim podacima, iznosi ukupno oko 2,6 miliona EUR, dok im autobusi nijesu na listi prioriteta za plaćanje iz budžeta Glavnog grada”, navodi se u saopštenju.

U Ministarstvu su rekli da vjeruju da će, u smislu odgovornosti prema poreskim obveznicima i određivanja prioriteta za građane koji su Ministarstvu najvažniji, dati odgovor zašto se novac poreskih obveznika Glavnog grada ne usmjerava na plaćanje autobusa, već se građani za to dodatno zadužuju.

