Kvalitetna infrastruktura preduslov razvoja privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Preduslov razvoja svih oblasti privrede je kvalitetna infrastruktura, saopštila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić na sastanku sa šefom Kancelarije Svjetske banke (SB) za Crnu Goru, Kristoferom Šeldonom.

Sastanak je, kako je saopšteno iz PKCG, realizovan u sklopu konsultacija za uspostavljanje Partnerskog okvira SB sa Crnom Gorom za predstojeći period.

Drakić je upoznala sagovornike sa djelatnošću i ulogom PKCG u kreiranju poslovnog ambijenta i zastupanju interesa privrede. Ona je rekla da je ta asocijacija naročito angažovana u izradi Mape puta Crne Gore ka cirkularnoj ekonomiji.

Drakić je ukazala na izazove za crnogorsku privredu u kontekstu situacije izazvane koronakrizom i ratom u Ukrajini.

Prema njenim riječima, privrednici ističu potrebu za stabilnim poslovnim okruženjem, te da na vrijeme budu konsultovani pri izradi legislative koja se odnosi na poslovni ambijent.

Siva ekonomija je, kako smatra, takođe identifikovana kao jedan od glavnih izazova i ukazano je na neophodnost suzbijanja te pojave. Privreda se takođe srijeće sa izazovima nelikvidnosti, porasta cijena inputa, što naročito utiče na realizaciju poslova u okviru javnih nabavki.

Drakić je kazala da očekuje da će pristup neophodnim finansijama biti umnogome olakšan aktivnostima Kreditno garantnog fonda.

Svakih pet godina SB pravi Partnerski okvir, svojevrsnu strategiju za zemlje u kojima djeluje, zasnovanu na analizi ekonomskih kretanja i ključnih izazova za njen razvoj.

SB obezbjeđuje tehničku podršku u razvojnim procesima, a Crnu Goru percipira kao državu koja će imati značajne benefite od reforme politika i afirmacije investicionih potencijala. U posebnom fokusu Svjetske banke je turizam i zaštita životne sredine.

“Veoma cijeneći važnost PKCG kao krovne asocijacije crnogorske privrede, SB je tu da se upoznamo sa glavnim izazovima sa kojima se susrijeću vaše kompanije”, kazao je Šeldon.

Tokom sastanka je afirmativno govoreno o realizaciji projekta MIDAS sa SB, koji je doprinio unapređenju crnogorske poljoprivrede, te je iz PKCG ocijenjeno da bi on mogao biti primjer za slične podrške drugim privrednim oblastima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS