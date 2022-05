Kompanija Bumech S.A. raskinula ugovor sa firmom Uniprom metali

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Poljska kompanija Bumech S.A. raskinula je ugovor sa firmom Uniprom metali, sa kojom je 2016. godine potpisala ugovor o saradnji i organizovanju proizvodnje na rudokopima.

Iz kompanije je Vijestima saopšteno da će sjutra podnijeti krivičnu prijavu jer su im, kako navode, blokirane mašine, te da je ugovor raskinut 11. maja.

Prethodno je, kako su naveli, kompanija Uniprom metali 28. marta jednostrano raskinula ugovor sa njima, o korišćenju prostorija na rudokopu Seoca.

Istakli su da su donijeli konačnu odluku da odustaje od kupovine rudnika, što praktično znači da će gotovo stotinu radnika ostati bez posla.

”Kompanija Uniprom metali nije ispoštovala ugovor u dijelu redovnog izmirivanja finansijskih obaveza, a dio ugovora potpisanog sa nama je nepravilno ustupila drugom podizvođaču bez naše saglasnosti”, kazao je izvršni direktor kompanije Bumech Crna Gora, Marćin Bašinski.

Iz firme Veselina Pejovića kazali su Vijestima da su uvijek štitili interese države, a da su neizmirene obaveze prema radnicima i Poreskoj upravi dovoljni razlozi zašto više ne mogu sarađivati sa poljskom kompanijom.

”Matična kompanija Bumech S.A. iz Poljske iskazala je interesovanje sredinom prošle godine za kupovinu rudnika crvenog boksita. Potpisan je predugovor i definisane obaveze strana koje je trebalo da se ispune do 20. decembra prošle godine, nakon čega bi se potpisao ugovor o kupovini rudnika. Mi smo do tog roka ispunili sve dogovorene obaveze”, navodi se u odgovoru Vijestima iz kompanije Uniprom metali.

Kako su dodali, posljednjeg dana za potpisivanje ugovora, 20. decembra, Uniprom metali dobijaju obavještenje od Bumech S.A. da isti odustaju od kupovine rudnika.

Bašinski međutim navodi da su 13. maja htjeli da otpočnu sa premještanjem svoje opreme, mašina i dokumentacije na iznajmljeni plac i kancelarije u Nikšiću, ali da ih je u tome spriječilo obezbjeđenje koje je angažovala kompanija Uniprom metali, zbog čega su sudu podnijeli zahtjev da im omoguće korišćenje mašina, a da će sjutra podnijeti i krivičnu prijavu.

Tvrdi da je vrijednost mašina i opreme, koje se nalaze na rudokopu Seoca, blizu tri miliona EUR, kao i da su na prostoru Željezare iznajmili halu i kancelariju.

”Nije nam dozvoljeno da izvezemo iz rudnika mašine i opremu, kao ni dokumentaciju naše kompanije. Pozvao sam policiju koja nije preduzela nikakve radnje da bi nam omogućila raspolaganje našim sredstvima. Unipom metali je naredio obezbjeđenju zabranu ulaska nezaposlenim licima, kao i neovlašćenog odvoza opreme i imovine iz rudnika, što nam nije ni bila namjera. Odluka se odnosi, takođe, na sve radnike Bumech Crna Gora, čime se sprečavaju sve radnje vezane za izvoz naših mašina i opreme iz rudnika”, rekao je Bašinski.

On smatra da takvo sprečavanje povlači krivičnu odgovornost i u vezi sa tim kompanija Bumech Crna Gora je preduzela korake u cilju ostvarivanja svojih prava.

“Kompanija Uniprom metali nije pokazala volju za mirno rješavanje nastalog spora i predala je, po nama, neopravdan predlog za obezbjeđenje dokaza u nikšićkom sudu, na koji je kompanija Bumech Crna Gor’ odgovorila”, kazao je Bašinski.

Iz firme Uniprom metali su istakli da je Bumech Crna Gora u januaru smanjila proizvodnju u rudniku Biočki stan za više od 60 odsto, a u februaru prekinula proizvodnju, nakon što im je račun blokirala Poreska uprava.

”Dva puta smo dobijali dopis da će nastaviti sa radovima, ali to nijesu ispoštovali, da bi nas početkom maja ove godine obavijestili da prekidaju ugovor o daljem izvođenju radova na rudniku. Pokušali su 13. maja da povezu opremu sa rudnika, o čemu nas nijesu obavijestili, kako bi pobjegli, a ostavili dugovanja, u čemu smo ih spriječili prijavom Osnovnom sudu u Nikšiću. Istog dana im je rudarska inspekcija rješenjem zabranila radove u rudniku zbog nepoštovanja zakonske regulative Crne Gore”, rekli su iz Uniprom metali.

Inspekcijski organi Crne Gore su više puta imali primjedbe na rad Bumech Crna Gora o čemu, kako tvrde u Uniprom metali, postoje zapisnici.

Bašinski tvrdi da kompanija, uprkos nastalim problemima ima namjeru da izmiri sve uredno prijavljene obaveze.

Naveo je da se radnicima duguje jedna zarada, kao i da porezi i doprinosi nijesu uplaćivani od oktobra prošle godine.

Bumech Crna Gora, kako tvrde njeni predstavnici, zbog neprihvatljivog postupanja naručioca i jedinog kupca Uniprom metali, nije dalje u mogućnosti da izvodi radove na teritoriji Crne Gore.

