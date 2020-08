Indeksi na Wall Street-u porasli

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Berzanski indeksi na Wall Street-u ove sedmice su porasli, zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima kompanija, no na ostalim svjetskim berzama cijene dionica su pale, jer su ulagače zabrinuli loši ekonomski pokazatelji.

Dow Jones oslabio je 0,15 odsto na 26.428 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,7 odsto na 3.271 poen, a Nasdaq indeks 3,7 odsto na 10.745 bodova.

Dobici S&P 500 i Nasdaq indeksa najviše se zahvaljuju boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima tehnoloških divova, kao što su Apple, Amazon.com, Facebook i Alphabet.

“Rezultati tih kompanija su sjajni, snažni. To su izuzetno profitabilne kompanije, a njihovi su proizvodi ono što kupci žele”, rekao je strateg u firmi Inverness Counsel, Tim Ghriskey.

I većina ostalih kompanija izvijestila je o boljim nego što se očekivalo poslovnim rezultatima.

No, očekivanja su niska. U anketi Reutersa analitičari procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u drugom tromjesečju manje za 40-ak odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Podršku tržištu pružila je i nada ulagača da će demokratski i republikanski predstavnici u Kongresu ovih dana usuglasiti nove podsticajne mjere, vrijedne bilion USD, s obzirom da su neke od sadašnjih mjera za pomoć nezaposlenima istekle krajem jula.

Uz to, ulagači se nadaju i novim podsticajnim mjerama američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed) ako to bude potrebno, kao što su to obećali čelnici Fed-a na sjednici prošle sedmice.

Zbog toga su ulagači zanemarili podatke o daljem širenju koronavirusa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i svijetu, kao i podatke o rekordnom padu američke privrede.

Bruto domaći proizvod (BDP) SAD-a potonuo je u drugom tromjesečju 32,9 odsto u odnosu na isti period prošle godine, što je njegov najveći pad od 1947. godine, od kada su se počeli voditi ti podaci.

A kako je u prvom tromjesečju BDP pao pet odsto, najveća svjetska privreda i službeno je uronila u recesiju, čime je u SAD-u završen istorijski najduži period ekonomskog uzleta, koje je trajao 11 godina.

Uprkos oštrom padu zarada i dubokoj recesiji američke privrede, Wall Street je porastao četiri mjeseca zaredom, pa se S&P 500 indeks kreće samo oko 3,5 odsto ispod svoje rekordne vrijednosti, dostignute krajem februara.

To se zahvaljuje do sada neviđenim fiskalnim i monetarnim podsticajnim mjerama, koje bi trebalo da podrže izlazak ekonomije iz recesije u dogledno vrijeme.

A na evropskim berzama cijene dionica su pale.

Londonski FTSE indeks potonuo je 3,7 odsto na 5.897 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 4,1 odsto na 12.313 poena, a pariski CAC 3,5 odsto na 4.783 boda.

To je posljedica loših ekonomskih pokazatelja. U eurozoni je u drugom tromjesečju BDP pao rekordnih 12,1 odsto.

Osim toga, ulagači se plaše da će oporavak ekonomije biti sporiji nego što se očekivalo zbog nepopustljivog širenja koronavirusa.

I na berzi u Tokiju cijene dionica su pale. Nikkei indeks potonuo je 4,6 odsto na 21.710 bodova.