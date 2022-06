Evidentirana 21 pritužba i jedna pohvala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru kampanje Budi odgovoran ove sedmice je evidentirana 21 pritužba, bez izrečene novčane kazne, ali i jedna pohvala.

Pohvala se odnosila na lokal Cocco Pazzo u Baru, koji, kako je navedeno, uredno izdaje fiskalne račune i čija usluga je na nivou.

Najveći broj pritužbi i ove sedmice se odnosio na neizdavanje fiskalnih računa. Građani su se žalili da račune ne izdaju lokal Kao kod kuće, kafe bar Amante i restoran Cvijo u Baru, frizerski salon čije ime nije navedeno, market Kinder i baletska škola Arts Academy u Podgorici, restoran Wolf u Tivtu, kao i kafić Wizard i objekat Turčinović u Nikšiću.

Evidentirane su i pritužbe da radnici u hotelu Grbalj u Budvi nijesu prijavljni, štand za sladoled kafića Meeting point u Podgorici nema istaknute cijene i ne izdaje račune, kao i da je neimenovana podgorička firma potpisala ugovore za nelincencirane mehaničare, bez konkursa i provjere.

Cijene proizvoda na rafovima i na kasi se ne poklapaju u marketima BIS i Tip Top u Podgorici, dok u frizerskom salonu Studio M u Nikšiću radnice rade bez slobodnog dana i bez informacije o visini dnevnice.

Građani su se žalili i na đubrenje zemljišta u okolini Danilovgrada, kanalizacione cijevi zgrade u Ulcinju koje nijesu spojene sa sahtom za atmosfersku kanalizaciju, lažne agente za nekretnine u Baru, kao i da Marina Bar godinama nezakonito naplaćuje parking na prostoru koji je vlasništvo Prekookeanske plovidbe.

Kampanju Budi odgovoran su krajem decembra 2013. godine pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, sa ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbi protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti, poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

