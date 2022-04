Cilj snažno partnerstvo u pomorskom sektoru Crne Gore i Kipra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stvaranje snažnog partnerstva u sektoru pomorstva obostrani je cilj Kipra i Crne Gore, jer ta oblast predstavlja jednu od ključnih komponenti privrede obje države, ocijenjeno je na sastanku ministra kapitalnih investicija, Mladena Bojanića sa kiparskim kolegom, Vasiliosem Demetriadesom.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija saopšteno je da su Bojanić i Demetriades na sastanku kazali da su spremni za jačanje saradnje dvije zemlje, a razgovaralo se i o načinima i sredstvima za njeno praktično ostvarivanje.

Na sastanku je bilo riječi i o razmjeni znanja i tehničkoj ekspertizi u svim aspektima pomorstva, uključujući pružanje tehničke ekspertize Crnoj Gori u vezi sa pregovorima o evropskim integracijama.

Sagovornici su ocijenili i da je unapređenje pomorske sigurnosti takođe obostrani prioritet.

„U tom pravcu, dogovoreno je potpisivanje sporazuma o razumijevanju o međusobnom priznavanju obuke i izdavanju uvjerenja pomorcima završene službe na plovnim objektima. Uz to, Kipar će podržati pristupanje Crne Gore Mediteranskom memorandumu o razumijevanju o lučkoj kontroli (MoU)“, navodi se u saopštenju.

Demetriades je pozvao Bojanića da učestvuje na Međunarodnoj pomorskoj konferenciji, koja će se održati od 9. do 12. oktobra u Limasolu na Kipru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS