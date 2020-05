Cijene nafte skočile iznad 25 USD zahvaljujući naznakama oporavka potražnje

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte skočile su u četvrtak na međunarodnim tržištima iznad 25 USD, podstaknute naznakama oporavka potražnje koje trgovci iščitavaju iz pada zaliha benzina i blažeg rasta zaliha nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Na londonskom tržištu je cijena barela porasla 2,57 USD u odnosu na prethodno zatvaranje, na 25,11 USD, prenosi SEEbiz.

Aktivnije se trgovalo ugovorima s rokovima isporuke u julu, u kojima su cijene porasle 1,97 USD, na 26,20 USD.

Na američkom tržištu se barelom trgovalo po 2,24 USD višoj cijeni, od 17,30 USD.

Trgovce je u četvrtak ohrabrio izvještaj američke Vlade o zalihama, koji je pokazao rast zaliha sirove nafte u prošloj sedmici za devet miliona barela, skoro dva miliona barela manje nego što su analitičari očekivali.

Zalihe benzina neočekivano su se smanjile, i to za 3,7 miliona barela, pri čemu je lagani rast potrošnje goriva neutralizovao pojačane aktivnosti prerade u rafinerijama.

To je podstaklo nadu da se potrošnja oporavlja, s obzirom na ublažavanje mjera suzbijanja pandemije u pojedinim evropskim zemljama i u nekim američkim saveznim državama.

“Ako se takav trend u sljedećim sedmicama nastavi, to bi moglo upućivati na zaključak da je najgore za naftna tržišta prošlo”, kazao je šef ING-a za robnu strategiju, Warren Patterson.

Pozitivno raspoloženje je podstakla i korporacija China Petroleum & Chemical objavom o rastu dnevne prodaje derivata prema nivou iz perioda prije pojave koronavirusa.

Ohrabruje i odluka Norveške, najvećeg proivođača nafte u zapadnoj Evropi, o smanjenju proizvodnje u periodu od juna do decembra, prvom u 18 godina.

Time Oslo želi podstaći nastojanja ostalih velikih proizvođača da podstaknu cijene smanjenim snabdijevanjem.

Skladištenje je i dalje u fokusu, pa je tako Međunarodna agencija za energetiku (IEA) saopštila da bi globalni kapaciteti sredinom juna mogli dostići maksimum, dok bi potražnja za energentima u ovoj godini mogla pasti rekordnih šest odsto.

Iz Rystad Energyja, Bjornar Tonhauge kazao je da, ako se ionako prepuni skladišni kapaciteti kontinuirano pune iz sedmice u sedmicu, rast cijena ne može biti održiv sve dok se taj problem stvarno ne riješi.

„Trenutno je iskorišteno približno 80 do 90 odsto kapaciteta a trgovci uporno zamišljaju da su napola prazni i da uz to čak nijesu ni napola puni. Činjenica je da će uskoro biti puni do vrha, čak i ako nafta bude sporije pristizala”, rekao je Tonhauge.

Američki predsjednik Donald Trump kazao je da će njegov kabinet uskoro saopštiti plan pomoći domaćim naftnim kompanijama.

Ministar finansija, Steven Mnuchin, podsjetio je da bi plan mogao uključiti prelivanje miliona barela nafte u državne rezerve.

Odvojeno je Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) u četvrtak saopštila da je cijena barela referentne korpe nafte njenih članica u srijedu iznosila 14,36 USD, što znači da je porasla 1,85 USD u odnosu na prethodni trgovinski dan.