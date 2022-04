Cijene nafte prošle sedmice potonule 13 odsto

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte na svjetskim tržištima su prošle sedmice oštro pale, nakon što je američki predsjednik, Joe Biden, najavio prodaju rekordnih 180 miliona barela iz strateških rezervi, kako bi spriječio dalje poskupljenje tog energenta.

Cijena barela na londonskom tržištu potonula je 13,5 odsto na 104,39 USD, dok je na američkom pala 12,9 odsto na 99,27 USD, prenosi Hina.

Najveći sedmični pad cijena nafte u posljednje dvije godine uslijedio je nakon što je Biden najavio da će tokom šest mjeseci, počevši od maja, na tržište plasirati milion barela dnevno iz strateških rezervi, kako bi se spriječio dalji rasta cijena “crnog zlata”.

To će biti treći put u posljednjih šest mjeseci da Sjedinjene Američke Države (SAD) koriste svoje strateške rezerve, ali i najveće otpuštanje nafte u gotovo 50-ogodišnjoj istoriji tih zaliha.

Od početka napada Rusije na Ukrajinu, krajem februara, cijene nafte su snažno porasle, što podstiče rast inflacije u svijetu.

To bi moglo natjerati centralne banke na agresivno zaoštravanje monetarne politike, što bi izazvalo usporavanje oporavka svjetske privrede.

„Teška vremena zahtijevaju radikalne mjere. Bidenova administracija očito smatra da skok cijena nafte opravdava potez koji će ozbiljno stanjiti strateške zalihe. U narednih šest mjeseci kapaće nam po milion barela nafte dnevno, što je znak da se ne očekuje skoro rješenje ukrajinske krize koja je smanjila snabdijevanje naftom”, kazala je Susannah Streeter iz Hargreaves Lansdown-a.

Članice Međunarodne agencije za energiju (IEA) u petak su takođe najavile plasman nafte iz strateških rezervi, no još se nijesu dogovorile o količinama. O tome će odlučiti narednih sedmica.

Vodeći proizvođači okupljeni u Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njihovi saveznici, uključujući Rusiju, zaključili su prošle sedmice da će u maju povećati proizvodnju za samo 432 hiljade barela dnevno, uprkos pritisku Zapada da na tržište plasiraju znatno više nafte.

U fokusu trgovaca bili su prošle sedmice i pregovori između Rusije i Ukrajine o primirju, uz nastavak žestokih napada ruske vojske na ukrajinske gradove.

Rusija izvozi između četiri i pet miliona barela nafte dnevno, od čega otprilike polovina ide u Evropu, pa je nakon Saudijske Arabije najveći izvoznik nafte u svijetu.

Zbog toga se trgovci plaše da bi poremećaji isporuka iz Rusije dodatno povećali jaz između slabe ponude i rastuće potražnje.

Analitičari JPMorgana su u osvrtu na situaciju na tržištu naveli da zadržavaju svoje procijene prosječne cijene barela u drugom tromjesečju na 114 USD i 101 USD u drugoj polovici godine.

Nakon što su u prošloj godini porasle više od 50 odsto, zahvaljujući oporavku svjetske privrede od koronakrize, od početka ove godine cijene nafte su skočile više od 30 odsto.

