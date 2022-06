CBCG unaprijedila način pristupa podacima o prinudnoj naplati

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka Crne Gore (CBCG) unaprijedila je način pristupa podacima koji se objavljuju u vezi sa postupkom prinudne naplate.

Iz CBCG su saopštili da je korisnicima omogućen elektronski uvid u istoriju izvještaja raspoloživih podataka prinudne naplate počev od februara 2016. godine, zaključno sa posljednjim raspoloživim podacima.

“Takođe, obezbijeđena je mogućnost provjere istorije podataka o vrijednosti blokade pravnih lica, odnosno preduzetnika na individualnom nivou, i to na posljednji dan u mjesecu, počev od februara 2016. pa do poslednjih raspoloživih podataka”, dodaje se u saopštenju.

Pretraživači se mogu pronaći na linku: www.cbcg.me/me/kljucne-funkcije/platni-promet/prinudna-naplata/pretraga-blokiranih-pravnih-lica-i-preduzetnika

Obaveza CBCG, u skladu sa Zakonom o platnom prometu, je da objavljuje podatke u vezi sa postupkom prinudne naplate, i to nazive pravnih lica, odnosno preduzetnika, njihove matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade računa.

Te podatke Centralna banka objavljuje jednom mjesečno, sa presjekom stanja na posljednji dan u mjesecu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS