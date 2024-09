Zogović: Niko neće ostati bez posla nakon transformacije UIP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Niko od angažovanih zaposlenih u Upravi za inspekcijske poslove (UIP) neće ostati bez radnog angažmana nakon njene transformacije, saopštio je potpredsjednik Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj, Milun Zogović.

“Imali smo predlog odluka i dopuna Zakona o inspekcijskom nadzoru koji stupa na snagu 1. oktobra, kojim je predviđena transformacija, odnosno prestanak sa radom Uprave za inspekcijske poslove. Niko od inspektora, državnih inspektora i namještenika u Upravi, neće ostati bez radnog angažmana, odnosno neće niko ostati bez posla kako su najavljivali oni koji su se protivili ovom izuzetno zahtjevnom projektu koji sprovodi Vlada”, rekao je Zogović.

Vlada je, kako je rekao na konferenciji za novinare nakon sjednice, donijela odluku o preuzimanju službenika i opreme Uprave za inspekcijske poslove.

“U Upravi je bilo angažovano oko 320 lica koji imaju radni odnos na neodređeno, i još 30-ak lica po ugovoru o djelu. Vlada je donijela preporuku da se zaposlenima koji su bili angažovani po ugovoru o djelu produže ugovori do 30. decembra”, naveo je Zogović.

Glavna poruka je, kako je rekao, da ova Vlada nikoga neće ostaviti na cjedilu, da niko neće biti ostavljen bez radnog angažmana, i da u skladu sa potrebama ministarstava u koje prelaze određene inspekcije, preći će i svi državni službenici i namještenici koji su u prethodnom periodu obavljali svoje radne djelatnosti u Upravi za inspekcijske poslove.

