Zastoj u pregovorima o iranskom programu podigao cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima prema 94 USD, podstaknute znacima zastoja u pregovorima o iranskom nuklearnom programu, koji bi trebalo da uključe i ukidanje sankcija na iransku naftu.

Na londonskom tržištu cijena barela porasla je 1,42 USD u odnosu na prethodno zatvaranje, na 93,78 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,43 USD višoj cijeni od 88,04 USD, prenosi SEEbiz.

Tržišta su zabrinule strože mjere suzbijanja koronavirusa u Kini, koje su dodatno raspirile zabrinutost za potražnju u okruženju visoke inflacije i podignutih kamatnih stopa.

Grad Čengdu u četvrtak je naredio zatvaranje koje je pogodilo proizvođače poput Volva. Odvojeni podaci pokazali su da je aktivnost u kineskoj industriji u avgustu pala prvi put u tri mjeseca zbog slabljenja tržišta, nestašica struje i epidemije koronavirusa.

Fokus tržišta ponovo se preusmjerio na snabdijevanje nakon znaka zastoja u pregovorima o oživljavanju sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Dogovor bi mogao uključiti i ukidanje sankcija na iransku naftu.

“Cijene nafte porasle su nakon što su su se ove sedmice spustile na najniže nivoe ovog ljeta. Njihov rast poklopio se s znacima zastoja u nuklearnim pregovorima Irana i Sjedinjenih Američkih DRžava (SAD), u zastoju”, rekao je Craig Erlam iz OANDA-e.

On je dodao da je sporazum u posljednje vrijeme predstavljao veliki rizik koji bi mogao spustiti cijene nafte. Saudijska Arabija pokušala je da ga neutrališe upozorenjima da bi OPEC mogao smanjiti proizvodnju.

Tržište prati i razgovore najrazvijenijih ekonomija svijeta G7 o ograničenju cijena ruske nafte.

Očekuje se da će ministri finansija G7 u petak iznijeti konkretnije predloge o cjenovnom limitu koji bi trebalo da smanji ruski prihod od izvoza i time Moskvi ograničiti finansiranje invazije na Ukrajinu i istovremeno osigura pristup ruskim barelima kako bi se izbjegao skok tržišnih cijena.

Odvojeno je OPEC objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak pojeftinio 2,77 USD, na 98,27 USD.

