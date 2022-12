Započela zvanična posjeta MMF-a Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zvanična posjeta Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Crnoj Gori počela je danas, a ima za cilj prikupljanje podataka potrebnih za analizu i evaluaciju ukupnog ekonomskog stanja u zemlji.

Posjeta je počela sastankom guvernera Centralne banke (CBCG) Radoja Žugića sa zamjenikom izvršnog direktora Belgijsko-holandske konstituence u MMF-u, Lucom Dresseom i šefom Misije MMF-a za Crnu Goru Srikantom Seshadrijem.

Prezentujući predstavnicima MMF-a ključne trendove koji karakterišu bankarski sektor Crne Gore, Žugić je konstatovao da su banke stabilne, likvidne i adekvatno kapitalizovane, što potvrđuje koeficijent solventnosti, koji na nivou sistema iznosi 18,43 odsto, što je skoro dvostruko više od propisanog zakonskog minimuma.

Osoblje MMF-a će tokom predstojeće posjete obaviti razgovore sa predstavnicima CBCG u cilju prikupljanja podataka o stanju u bankarskom sektoru i važećim mjerama monetarne politike, kao i o izgledima i projekcijama za naredni period.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS