Budva, (MINA-BUSINESS) – Opština Budva pozvala je zainteresovane da dostave predloge, interese i stavove u vezi sa donošenjem odluke o budžetu te lokalne samouprave za narednu godinu.

“Obavještavaju se građani Opštine Budva, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi lokalne uprave i privredna društva i ustanove čiji je osnivač Opština, državni organi i službe, preduzeća, preduzetnici i ostali zainteresovani da dostave predloge, interese i stavove u vezi sa

donošenjem odluke o budžetu Opštine Budva za narednu godinu”, navodi se u saopštenju.

Sekretarijat za finansije kao obrađivač odluke o budžetu Opštine Budva za narednu godinu u skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku prethodnog konsultovanja obavjestio je sve da predloge, interese i stavove mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, na adresu Sekretarijat za finansije Opštine Budva, kancelarija br.42, Trg sunca br.3, kao i putem e-mail adrese [email protected]

Predlozi, stavovi i interesi mogu se dostaviti do 30. septembra.

Sekretarijat za finansije je dužan da obradi podatke prikupljene u postupku prethodnog konsultovanja i sačini izvještaj o rezultatima do 4. oktobra. On će biti objavljen na internet adresi Opštine Budva www.budva.me i oglasnoj tabli te lokalne samouprave 4. oktobra.

Sekretarijat za finansije prilikom sačinjavanja Nacrta odluke o budžetu Opštine Budva za narednu godinu koristi i podatke iz izvještaja o rezultatima prethodnog konsultovanja, ukoliko bude sugestija i predloga.

