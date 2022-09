Zabrinutost za snabdijevanjem podigla cijene nafte iznad 93 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima iznad 93 USD, podržane znakovima zastoja u pregovorima o iranskom nuklearnom programu i zabrinutošću za snabdjevanje iz Rusije u očekivanju ruskog embarga.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila nakon podne viša 63 centa u odnosu na zatvaranje u petak i iznosila je 93,47 USD. U gotovo istom iznosu porasla je i na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po 87,21 USD.

Trgovci pažljivo prate pregovore o oživljavanju sporazuma o iranskom nuklearnom programu iz 2015. budući da bi njihov uspjeh utro put povratku iranske nafte na svjetska tržišta, prenosi Hina.

Francuska, Velika Britanija i Njemačka izjavile su u subotu da “ozbiljno sumnjaju” u spremnost Irana da oživi sporazum, prigušujući očekivanja da će globalno snabdjevanje uskoro dobiti iransko pojačanje.

Trgovce brine i kraj godine, kada bi na snagu trebalo da stupi embargo Evropske unije (EU) na uvoz ruske nafte. Američko ministarstvo finansija upozorilo je u nedjelju da bi zbog evropskog embarga cijene nafte i gasa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ove zime mogle porasti.

Grupa najrazvijenijih ekonomija svijeta G7 sprema se limitirati cijene ruske nafte, kako bi Rusiji ograničila prihode kojima, kako tvrde, finansira invaziju na Ukrajinu i istovremeno zadržati pristup ruskim barelima.

Cjenovni limit trebalo bi biti veći od troškova proizvodnje, a sankcije bi zapadnim kompanijama branile pružanje usluga osiguranja i transporta, poručio je G7.

Značajniji rast cijena zakočile su procjene da bi se kineska potražnja za naftom ove godine mogla smanjiti prvi put u dvije decenije zbog pekinške politike nulte tolerancije na covid, koja je za praznike zadržala građane kod kuće pa se potrošnja goriva smanjila.

“Kontinuirani nepovoljni uticaj obnovljenih kineskih koronaograničenja i dalje posustajanje globalnih ekonomskih aktivnosti još bi mogli raspiriti sumnje u dugotrajniji period rasta (cijena)”, rekao je Jun Rong Yeap iz IG-a.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u petak poskupio 2,61 USD, na 95,28 USD.

