Wall Street porastao

Njujork, (MINA-BUSIENSS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi značajno porasli, jer bi se u Vašingtonu uskoro mogao postići dogovor u vezi sa državnim zaduživanjem i zato što su snažno porasle cijene dionica regionalnih banaka.

Dow Jones ojačao je 1,24 odsto na 33.420 bodova, S&P 500 porastao je 1,19 odsto na 4.158 poena, a Nasdaq indeks 1,28 odsto na 12.500 bodova.

Najviše su skočile cijene dionica regionalnih banaka, jer se ulagači nadaju da je kriza u tom sektoru, koja traje od marta kada su dvije banke propale, završena, prenosi SEEbiz.

Cijena dionice Western Alliance Bancorp skočila je više od deset odsto, nakon što je ta banka objavila da su u prethodnom tromjesečju njeni depoziti porasli više od dvije milijarde USD.

To je podstaklo cijene dionica ostalih regionalnih banaka, pa je KBW indeks tog sektora skočio 7,3 odsto. S&P 500 indeks bankarskog sektora porastao je 4,5 odsto.

Ulagače su ohrabrile i izjave američkog predsjednika Joe Bidena, i vodećeg republikanca u Kongresu, Kevina McCarthya, da su odlučni da postignu dogovor o povećanju gornje granice zaduživanja države.

Ako do 1. juna demokrati i republikanci u Kongresu ne postignu dogovor o povećanju zaduživanja, savezne vlasti neće moći da finansiraju rad dijela državnih institucija.

