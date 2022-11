Wall Street oštro pao nakon poruka predsjednika Fed-a

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na Wall Streetu su u srijedu oštro pale, nakon što je američka centralna banka još jednom agresivno povećala kamatne stope, a njen predsjednik Jerome Powell poručio da će kamate dostići više nivoe nego što se očekivalo.

Dow Jones je oslabio 1,55 odsto na 32.147 bodova, dok je S&P 500 potonuo 2,5 odsto na 3.759 bodova, a Nasdaq indeks 3,36 odsto na 10.524 boda, prenosi SEEbiz.

Zvaničnici Fed-a povećali su, četvrti put zaredom, ključne kamatne stope agresivnih 0,75 procentnih bodova, u raspon od 3,75 do četiri odsto, najviši nivo od početka 2008. godine.

Tako brzo zaoštravanje monetarne politike ne pamti se od početka 1980-ih godina, kada je inflacija bila isto toliko visoka kao sada.

Novo povećanje kamata se na tržištu očekivalo, kao i poruka iz Fed-a da bi se ubuduće tempo povećanja cijene novca mogao usporiti.

Ulagači se, naime, nadaju da bi već na sjednici u decembru Fed mogao ublažiti povećanje kamata na 0,5 procentnih bodova, a potom ih na početku iduće godine još koji put tek blago povećati.

Zahvaljujući tome, odmah nakon saopštenja Fed-a cijene dionica su porasle.

Međutim, tržište je oštro palo nakon konferencije za medije predsjednika Feda.

Powell je, doduše, potvrdio da bi na jednoj od idućih sjednica mogla početi rasprava o usporavanju tempa povećanja kamata, ali da je još prerano za to, te da su potrebni odlučnost i strpljenje da bi se suzbila inflacija.

“Preostaje nam još posla, a podaci objavljeni sa prethodne sjednice sugerišu da će konačni nivo kamatnih stopa biti viša nego što se ranije očekivalo”, rekao je Powell.

Prije ili kasnije Fed će usporiti, a potom i završiti ciklus povećanja kamata, ali pitanje je kada i na koji će nivo podići ključne kamatne stope.

Stoga tržište već duže vrijeme zavisi od špekulacija o tim pitanjima.

U srijedu su bolji nego što se očekivalo podaci s američkog tržišta rada potvrdili da bi Fed trebalo da nastavi zaoštravanje monetarne politike.

Rast zaposlenosti i plata, naime, podržava rast potrošnje, a to podržava inflaciju.

Prema izvještaju agencije za zapošljavanje ADP, u oktobru je u privatnom sektoru broj zaposlenih porastao 239 hiljada, dok se očekivalo 195 hiljada.

Sjutra će biti objavljeni službeni, ukupni podaci o zapošljavanju u oktobru, koji bi mogli znatno uticati na smjer tržišta.

Nakon snažnog rasta u oktobru, berzanski indeksi na najvećoj svjetskoj berzi pali su u sva tri prva dana novembra.

I na evropskim berzama su cijene dionica u srijedu pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,58 odsto na 7.144 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,61 odsto na 13.256 bodova, a pariski CAC 0,81 odsto na 6.276 bodova.

