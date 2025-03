Vujović: Velike investicije zahtijevaju ozbiljan pristup

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Valorizacija najvećih državnih resursa ne smije biti predmet “paf paf” pristupa, već zakonitog, transparentnog i inkluzivnog postupka koji neće proizvoditi sumnju u koruptivne i štetne radnje, ocijenio je predsjednik Socijaldemokratske partije i jedan od lidera Evropskog saveza, Ivan Vujović.

„Pompezna predizborna najava navodnih milijardi investicija u turizmu i infrastrukturi i već usvojeni predlog međudržavnog sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, načinom na koji je komuniciran i predstavljen javnosti, upravo pobuđuje sumnje u zakonitost i dobre namjere premijera Milojka Spajića, kao inicijatora tog aranžmana“, naveo je Vujović u saopštenju.

Atraktivne lokacije, kako je dodao, posebno na primorju najveći su i neobnovljivi resurs, u čijoj valorizaciji država mora da pokaže potrebnu ozbiljnost ako želi da od toga korist ostvari ona, a ne privilegovani pojedinci, grupe, funkcioneri na vlasti ili neki sumnjivi investitori.

„Svaki investitor će državu poštovati u mjeri u kojoj njena vlast poštuje samu sebe, sopstveni pravni poredak i građane, posebno lokalne zajednice u kojima namjeravaju da se realizuju navodne investicije. Kada investitor, pa bio i najozbiljniji, vidi naspram sebe ljude sa neozbiljnim i šarlatanskim pristupom, spram te činjenice će se i ponašati i pokušati da ostvari svoj, a na štetu javnog interesa“, rekao je Vujović.

On je naveo da se plaše da se najavama Spajića, ne samo ponavljaju neke loše prakse iz prethodnog perioda, već se i dodatno pogoršavaju na štetu građana i državnog interesa.

„Država mora da zna šta želi sa svojim prostorom, kako vidi valorizaciju turističkog potencijala, a to zahtijeva strateški pristup, punu ozbiljnost i uključivanje ukupne crnogorske pameti“, saopštio je Vujović.

Prema njegovim riječima, ova Vlada ima mandat od četiri godine i nema pravo da na površan, banalan i improvizatorski način donosi odluke koje mogu opredijeliti dugoročni smjer u najosjetljivijoj oblasti njenog ekonomskog razvoja.

„Preduslov za kvalitetne odluke u ovoj oblasti je da ovakva Vlada ode i ustupi mjesto onima koji imaju svijest o državnom interesu kojim se svako ozbiljan mora rukovoditi u realizaciji neophodnih investicija, koje će razvijati državu i lokalne zajednice, a ne puniti džepove privilegovanih i promovisati koruptivne aranžmane sa nosiocima javnih funkcija“, zaključio je Vujović.

