Vrijednost utrošenog građevinskog materijala 160,7 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost utrošenog građevinskog i pogonskog materijala u prošloj godini u Crnoj Gori iznosila je 160,7 miliona EUR, što je 2,3 odsto manje u odnosu na 2020, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

Iz Monstata je saopšteno da je godišnjim istraživanjem o potrošnji građevinskog i pogonskog materijala obuhvaćen građevinski i pogonski materijal koji izvođači građevinskih radova, odnosno građevinska i negrađevinska preduzeća, koriste za gradnju objekata, održavanje, remont i pogon mašinskog i voznog parka, ogrijev, kancelarijski i ostali pomoćni materijal.

Utrošak građevinskog i pogonskog materijala prikazuje se za cijelo građevinsko preduzeće koje podnosi izvještaj, uključujući utrošak električne energije i ogrijevnog materijala za zajedničke službe.

“Negrađevinska preduzeća prikazuju utrošak građevinskog materijala samo za poslovne jedinice, kao i utrošak pogonskog i ostalog materijala samo za njene potrebe”, rekli su statističari.

Vrsta materijala se prikazuje na osnovu evidencije materijalnog knjigovodstva, bez obzira da li je izvještajna jedinica materijal kupila ili ga je sama proizvela.

