Vlahović podnijela ostavku na mjesto predsjednice Odbora direktora Skijališta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednica Odbora direktora Skijališta Crne Gore, Milena Vlahović podnijela je ostavku na tu poziciju iz, kako je saopštila moralnih, profesionalnih i patriotskih razloga, nakon što je u dužem kontinuitetu imala izrazita neslaganja sa menadžmentom tog preduzeća.

Ona je kazala da je nezadovoljna dinamikom i pravcem razvoja skijališta u državnom vlasništvu, kao i nezainteresovanošću Vlade za realizaciju projekta od značaja za razvoj sjevera Crne Gore, a što ide u korist privatnim interesima građevinskog lobija.

“Kao predsjednica Odbora direktora Skijališta Crne Gore osjećam moralnu, profesionalnu i patriotsku obavezu da Vam se obratim i ukažem na neke činjenice koje mogu biti od koristi za budući razvoj ovog državnog preduzeća, na koje nažalost zbog okolnosti kojima sam do sada vršila funkciju, nijesam bila u mogućnosti da utičem”, navela je Vlahović u pismu upućenom Vladi i Ministarstvu turizma.

Ona smatra da, u važećem Prostornom planu Bjeslasice i Komova prema kojem se razvija infrastruktura kojom upravljaju Skijališta Crne Gore (SCG), i trenutno planiraju dalje investicije, nijesu isplative i održive na dug rok, jer plan nije usklađen sa neminovnim i evidentnim globalnim klimatskim promjenama.

“Plan koji je izrađen prije skoro 20 godina, nažalost je kreiran pod velikim uticajem i u prekomjernom interesu privatnih investitora za razvoj stambenih jedinica za prodaju na postojećim skijalištima, a infrastruktura vrijedna stotinama miliona EUR kompletna planirana o državnom trošku. Po mom zapažanju ovaj građevinski lobi nažalost godinama vrši veliki loš uticaj na razvoj ski centara, usmjeravajući ga u svom interesu, često na štetu državnog”, kazala je Vlahović.

Prema njenim riječima, samim tim i zaustavljanje projekata u opštinama Bijelo Polje, Mojkovac i Berane u koje su do sada uložena velika državna sredstva ide na ruku pomenutom lobiju, da ne bi imali konkurenciju u prodaji već izgrađenih stanova na kolašinskoj strani Bjelasice.

“Vlada nema razumijevanja za razvoj sjevera i interese lokalnog stanovništva što pokazuju i informacije iz poslednjeg popisa stanovništva”, ocijenila je Vlahović.

Ona smatra da je neophodno da se Prostorni plan za Bjelasicu i Komove hitno i temeljito revidira, pri čemu se treba usmjeriti na cjelogodišnji turizam na ovim planinama, u državnom interesu i interesu stanovnika sjevera i što većoj samoodrživosti planinskih centara, pri čemu treba voditi računa da se do sada napravljena infrastruktura što prije privede namjeni i spriječi njeno dalje propadanje.

“Kao predsjednica tročlanog Odbora direktora od početka nijesam bila zadovoljna radom menadžmenta SCG i pokušavala sam da Odbor preispita rad izvršnog direktora, ali nijesam naišla na podršku. Trudila sam se da svoju funkciju obavljam nezavisno i u državnom interesu, ali nažalost osjetan uticaj političkih struktura i građevinskog lobija na ostatak odbora i menadžment je učinio da moj uticaj nije dovoljan za bilo kakvu pozitivnu promjenu”, navela je Vlahović.

Ona je rekla da ne treba obrazlagati činjenicu da je osnježavanje neophodno. Tokom avgusta prošle godine sam pripremila i u septembru predložila idejno rješenje projekta Malog hitnog osnježavanjana Skijalištu Kolašin 1600 kojim je trebalo sa postojećeg potoka, koji nikada ne presušuje i koji protiče između staza br. 5 i 7 napraviti akumulaciju i osnježavanje donjeg dijela tih staza.

“Time bi se mogao osniježiti komercijalno najvažniji dio staza: novi ski lift tipa tanjir, traka za početnike i plato oko restorana. Projekat je bio isplaniran da se zbog hitnosti realizuje iz sopstvenih sredstava, oko 300 hiljada EUR koje su Skijališta tada imala, po principu projektuj-izgradi i od tog momenta mogao je biti izveden prije decembra prošle godine. Nažalost ostatak Odbora to nije podržao te nije realizovan”, podsjetila je Vlahović.

Prema njenim riječima, nakon propale sezone jasno je da bi ishod zimske sezone 23/24 bio drugačiji da je do ovoga došlo.

“Projekat koji sam tada predložila, pored toga što nije skup, je praktično samoodrživ i iziskuje minimalno angažovanje električne energije jer voda ide slobodnim padom, i može biti i kompatibilan bilo kakvom budućem većem projektu osnježavanja ovog skijališta”, navela je Vlahović.

Nažalost, kako je kazala, veliki sistem osnježavanja koji je predviđen zastarjelim Planom za Bjelasicu i Komove je skup i megalomanski projekat koji nije održiv na dug rok, osim enormne cijene od oko 80 miliona EUR, zbog velikih izdataka za električnu energiju zbog pumpanja vode sa mnogo nižih kota nadmorske visine.

“Ulazne informacije o količinama vode na Bjelasici za taj projekat su preuzete iz studije koju je poručio i finansirao građevinski lobi i kosi se sa realnošću jer planina Bjelasica nije sušna planina, već obiluje izvorištima i to na visokim kotama. Megalomanski projekat osnježavanja, sve i da je isplativ, i da ima novca za njega, nije moguće staviti u funkciju ni za zimsku sezonu 24/25, ni za sezonu 25/26”, rekla je Vlahović.

Ona smatra da treba napraviti projekat takav da iskoristimo vodu koju imamo na visokim kotama, a eventualni nedostatak u nekim periodima nadopuniti vodom koja se pojavila pri izgradnji tunela Klisura, na oko 1460 metara nadmorske visine.

“Sadašnjim megalomanskim rješenjem praktično tu istu vodu dočekujemo da se slije do Rijeke Mušovića na oko 1100 nmv i onda je vraćati uzbrdo uz ogromni utrošak električne energije”, dodala je Vlahović.

Ona je rekla da ni za taj predlog, ni za druge predloge i pitanja nije naišla na dobru saradnju i podršku, u ovom sastavu mendžmenta, bez podrške Vlade nije moguć kvalitetan rad u Odboru, te iz istih razloga daje neopozivu ostavku na mjesto predsjednice Odbora direktora Skijališta Crne Gore i na članstvo u Odboru.

“U želji da Vlada postavi Odbor koji će biti u takvom sastavu da brzo doprinese korjenitim pozitivnim promjenama u Skijalištima Crne Gore i radi u interesu države i građana Crne Gore”, zaključila je Vlahović.

