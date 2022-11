Vlada se zadužuje deset miliona EUR kod Universal Capital Banke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada Crne Gore zadužiće se kod Universal Capital Banke deset miliona EUR u cilju obezbjeđenja dijela nedostajućih sredstava za ovu godinu i stvaranja fiskalne rezerve.

Vlada je na danas sjednici usvojila Informaciju o dugoročnom zaduživanju.

Kako je saopšteno iz Vlade, u skladu sa Zakonom o budžetu i Odlukom o zaduživanju za ovu godinu, a u cilju obezbjeđenja dijela nedostajućih sredstava za ovu godinu i stvaranja fiskalne rezerve,Ministarstvo finansija je pokrenulo pregovore sa domaćim i inostranim finansijskim i nefinansijskim institucijama.

Navodi se da su domaće poslovne banke, osim interesovanja za kupovinu državnih zapisa, pokazale interesovanje za finansiranje budžeta kroz dugoročne kredite.

„Postignut je dogovor sa Universal Capital Bank da odobri dugoročni kredit u visini od deset miliona EUR, po kamatnoj stopi od 5,5 odsto na godišnjem nivou, grejs periodom od 12 mjeseci i rokom otplate od pet godina“, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o Predlogu Liste prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje iz kapitalnog budžeta države u narednoj godini.

Komisija za ocjenjivanje je na Listu projekata uvrstila projekat kanalizacione mreža u Andrijevici,uređenje Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici, izgradnju fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu, uređenje lokacija na panoramskoj ruti „Durmitorski prsten”, Žabljak.

Kako se navodi, na Listi su i projekti rekonstrukcija primarne vodovodne i atmosferske kanalizacije u Kolašinu, izgradnja vatrogasnog doma u Pljevljima, multifuncionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa u Baru i sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju.

Među prioritetnim projektima su i rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići – Most na rijeci Bijela, izgradnja trotoara i biciklističkih staza na dijelu puta R-23 u Danilovgradu i Vodovod „Seošnica” – razdjelne komore za mjesnom zajednicom Seošnica u Rožajama.

Iz Vlade su kazali da su navedeni projekti odabrani na osnovu njihove spremnosti za realizaciju, kao i samih prioriteta predlagača.

Prema njihovim riječima, prvi uslov za započinjanje bilo kakvih aktivnosti na svakom kapitalnom projektu, odnosno za raspisivanje tendera, je postojanje izrađenog i revidiranog glavnog projekta.

„Navedena Lista ne sadrži projekte koji se finansiraju iz IPA fondova, imajući u vidu da se za ove projekte sredstva iz IPA fondova obezbjeđuju namjenski, kao ni projekte u skladu sa Zakonom o Prijestonici i Zakonom o autoputu“, rekli su iz Vlade.

Oni su objasnili da Listom nijesu obuhvaćeni ni projekti ugovoreni u prethodnom periodu koji su kandidovani od potrošačkih jedinica i jedinica lokalne samouprave za finansiranje u narednoj godini, već se realizacija istih nastavlja u okviru nadležnosti Uprave za kapitalne projekte i Uprave za saobraćaj.

Vlada je danas donijela Odluku o obrazovanju Stalnog koordinacionog tijela za izradu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.

Odlukom je, kako je saopšteno, propisano da tijelo priprema predloge za mjere i akcioni plan za smanjenje identifikovanih rizika, primjenjuje analize iz ovih oblasti i priprema izvještaje o sprovedenim analizama i utvrđenim nacionalnim rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma.

Vlada je usvojila Informacija o realizaciji zaključaka od 25. aprila 2019. godine o konvertovanju duga HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj u akcijski kapital Vlade Crne Gore i prihvatila tekst Ugovora o vansudskom poravnanju.

