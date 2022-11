Vlada odobrila dodatna sredstva za održavanje javne željezničke infrastrukture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će preusmjeriti 3,94 miliona EUR za tekuće održavanje javne željezničke infrastrukture, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI).

Državni sekretar za željezničku infrastrukturu i saobraćaj, Miloš Rajović, kazao je da je da je Vlada na sjednici u četvrtak, na predlog Ministarstva, usvojila Informaciju o problemima tekućeg održavanja javne željezničke infrastrukture.

“Vlada je dala saglasnost za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve, na način što će se preusmjeriti 3,94 miliona EUR na poziciju Uprave za željeznice koja se odnosi na tekuće održavanje javne željezničke infrastrukture”, naveo je Rajović u saopštenju.

Željeznička infrastruktura (ŽICG), koja upravlja željezničkom infrastrukturom, više puta se obratila ministarstvima kapitalnih investicija i finansija sa ciljem upoznavanja sa složenom finansijskom situacijom i nemogućnošću da realizuje planove javnih nabavki za potrebne materijale i opremu koji se koriste za tekuće održavanje vitalnih građevinskiih i elektro-tehničkih sistema na željezničkoj infrastrukturi, na cijeloj mreži javnih pruga u Crnoj Gori.

“Naime, u dužem vremenskom periodu, sredstva koja se izdvajaju za tekuće održavanje javne željezničke infrastrukture nijesu dovoljna za nabavku potrebnih materijala i opreme, tako da je potrebno obezbijediti dodatna sredstva i u ovoj godini, kako bi se u što kraćem roku nabavili materijali i oprema i podigao stepen bezbjednosti i efikasnosti na željezničkoj infrastrukturi”, saopšteno je iz MKI.

Direktorat za željeznički saobraćaj, kako su naveli, kontinuirano radi na rješavanju i drugih problema koji opterećuju funkcionisanje željezničkih preduzeća.

“U uslovima kada određeni zahtjevi prema budžetu države treba da imaju i pozitivno mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije (AZK), a da bi se preduzeća pripremila na adekvatan način, formirana je interresorna radna grupa koju će sačinjavati predstavnici ministarstava kapitalnih investicija i finansija, AZK-a i sva četiri željeznička preduzeća” saopštio je načelnik u Direkciji za željezničku infrastrukturu, Milan Banković.

