Vlada dala zeleno svjetlo EPCG da uđe u pregovore o kupovini Željezare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je dala “zeleno svjetlo” Elektroprivredi (EPCG) da uđe u pregovore u vezi kupovine Željezare Nikšić, saopštio je premijer Dritan Abazović.

U Vladi je danas održan sastanak predsjednika Odbora direktora EPCG, Milutina Đukanovića i predsjednika Opštine Nikšić, Marka Kovačevića sa Abazovićem o eventualnoj mogućnosti da elektroenergetska kompanija preuzme Željezaru, piše Pobjeda.

Abazović je nakon sastanka kazao da mu je prioritet da zaštiti radnike, te da je manje važno da li će fabriku preuzeti Miodrag Daka Davidović ili EPCG.

“Iznešen je biznis plan koji je po meni realan. Cilj je da se nađe održivo rješenje. Vidim dobru volju kod EPCG i Opštine Nikšić da se pomogne”, rekao je Abazović.

On je dodao da nema informaciju o tome da li su pregovori Davidovića s Tosčelikom propali, već da bi trebalo da budu nastavljeni 22. avgusta.

Radnici, kako je kazao njihov predstavnik Ivan Vujović, nijesu dobili poziv na sastanak, već su ishod čekali ispred zgrade Vlade.

