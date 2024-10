Vlada bi kod građana da se zaduži 50 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija emitovaće do kraja godine 50 miliona EUR vrijedne državne obveznice namijenjene garađanima, a kamatna stopa biće konkurentnija u odnosu na kamate na depozite kod banaka, saopšteno je Vijestima iz tog resora-

Novac prikupljen od te emisije koristiće se za finansiranje obaveza iz državnog budžeta.

“Ministarstvo finansija nastoji da doprinese jačanju domaćeg tržišta kapitala. Stoga, do kraja godine, planiramo emitovanje obveznica za građane – retail obveznica, kojima bi se omogućilo da plasiraju višak novčanih sredstava po povoljnijim uslovima i ostvare veći prinos u odnosu na onaj koji bi ostvarili na depozitima kod banaka“, rekli su iz tog Vladinog resora.

Oni su dodali da je planirani iznos emisije 50 miliona EUR, dok će kamatna stopa biti konkurentnija u odnosu na one koje se nude na depozite kod poslovnih banaka, ali i u odnosu na stope koje su trenutno na Money marketu.

U Ministarstvu smatraju da navedeni proizvod ne bi ugrozio likvidnost banaka, s obzirom na njihovu visoku likvidnost.

“Budući da je riječ o prvom izdanju retail obveznica u Crnoj Gori, kao država nastojaćemo da pokažemo ozbiljnost i spremnost kako bi se izgradilo povjerenje građana u navedeni finansijski instrument”, rekli su iz Ministarstva finansija.

Oni su naveli da je povećanje kreditnog rejtinga jedan od parametara koji će uticati na interesovanje građana za emisiju.

“Posmatrajući poziciju Crne Gore, nesumnjiv je napredak koji smo ostvarili posljednjih mjeseci, a koji je prepoznat i kroz poboljšanja ocjene kreditnog rejtinga od kreditne agencije Standard & Poor’s, koja je povećala kreditni rejting sa B na B+, uz stabilne izglede, što predstavlja drugo uzastopno poboljšanje ocjene kreditnog rejtinga za samo deset mjeseci“, kazali su iz Ministarstva.

Oni su dodali da je poboljšanje kreditnog rejtinga znak da je zemlja na dobrom putu u smislu finansijske stabilnosti, upravljanja dugom i ekonomskih reformi, što uliva povjerenje i sigurnost prilikom donošenja odluke o investiranju.

„Takođe, međunarodna agencija za kreditni rejting Moody’s, prvi put, nakon 2013. godine, povećala je kreditni rejting Crne Gore sa B1 na Ba3, uz stabilne izglede. Navedeno je da je to jedan od parametara koji definitivno ima uticajna povećanje interesovanja građana, a kada je riječ o očekivanjima, Ministarstvo finansija vjeruje da će u periodu koji nam predstoji kroz marketinšku kampanju i jačanje finansijske pismenosti, doprijeti do građana i u krajnjem dovesti do uspješne emisije obveznica za stanovništvo”, saopštili su iz tog resora.

