Vjetroelektranu Gvozd će pustiti u rad 2024. godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pandemija koronavirusa u prethodne dvije godine ključni je razlog zbog kojeg kasni izgradnja vjetroelektrane Gvozd, saopštili su iz Elektroprivrede (EPCG) i dodali da je realno da ovaj objekat na mreži bude u 2024. godini.

“Pandemija koronavirusa u prethodne dvije godine ključni je razlog zbog kojeg kasni izgradnja vjetroelektrane Gvozd, jer su njene posljedice uticale na globalni poslovni ambijent i energetski sektor, a to se sve odrazilo na pribavljanje potrebnih dozvola, saglasnosti i na pregovore o finansiranju ovog projekta” kazali su iz EPCG Vijestima.

Kada je državna energetska kompanija najavila ovaj projekat, očekivani početak izgradnje je bio u prošloj godini, a puštanje u rad 18 mjeseci nakon početka radova.

Projekat će se finansirati iz kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) sa kojom ugovor treba da se, prema najavi EPCG, potpiše u decembru ove godine. Kredit je vrijedan 82 miliona EUR.

Projekat se realizuje kroz projektnu kompaniju Green Gvozd koja će biti u 100 procentnom vlasništvu EPCG.

Energetska kompanija očekuje građevinsku dozvolu za gradnju vjetroelektrane u naredna dva mjeseca, dok je Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) dao saglasnost za njeno priključenje na elektroenergetski sistem Crne Gore.

Regulatorna agencija za energetiku i komunalne djelatnosti (REGAGEN) je u prošlogodišnjem izvještaju o stanju u energetskom sektoru, koji je u skupštinskoj proceduri, navela da je EPCG u projekat izgradnje ove vjetroelektrane lani uložila nepunih 60 hiljada EUR.

Regulator je naveo da dosadašnja dinamika aktivnosti sprovedenih na ovom projektu ukazuje na potrebu intenziviranja kako se ne bi ugrozilo zatvaranje elektroenergetskog bilansa planirano dugoročnim energetskim bilansom za period od naredne do 2025, kojim je predviđeno puštanje u pogon ove vjetroelektrane u 2024. godini.

”Dominantan uticaj na dinamiku su prvenstveno imale pandemija korona virusa u 2020. i prošloj godini, kao i posljedice na poslovni ambijent globalno i u samom energetskom sektoru, a koje su se odrazile i na dinamiku predviđenih aktivnosti, proces ishodovanja potrebnih dozvola i saglasnosti i pregovore o finansiranju”, rekli su iz EPCG.

Kako su naveli, rok za izgradnju elektrane je ostao nepromijenjen, odnosno, on ostaje 18 mjeseci nakon početka radova i sasvim je realno da VE Gvozd bude na mreži u 2024. godini, jer je potpisivanje ugovora o kreditnom aranžmanu s EBRD-om predviđeno za decembar ove godine.

“Naravno, treba napomenuti da su promjene cijena na tržištu, do kojih je u međuvremenu došlo, doprinijele činjenici da će finansijski efekti projekta na predviđeni životni vijek biti značajno bolji nego što je inicijalno planirano”, objasnili su iz energetske kompanije.

U završnoj fazi je, kako su naveli iz kompanije, sprovođenje potrebnih due dilligence-a analiza, koje za potrebe projekta rade renomirani konsultanti koje je odabrala EBRD.

”Ukupna vrijednost kreditnog aranžmana je procijenjena u iznosu do 82 miliona za potrebe izgradnje vjetroelektrane i potrebne infrastrukture za priključenje na elektroenergetski sistem Crne Gore, u potpunosti iz kreditnih sredstava bez predviđenog učešća investitora, uz odgovarajući grejs period tokom izgradnje, tako da će u suštini projekat sam sebe otplaćivati”, saopštili su iz EPCG.

Dio projekta koji uključuje svu infrastrukturu potrebnu za priključenje na prenosnu mrežu, uključujući dva visokonaponska dalekovoda će, shodno Zakonu o energetici, nakon same izgradnje i puštanja u rad biti preuzet i otkupljen od crnogorskog operatora prenosnog sistema.

“Nakon završetka tenderskih postupaka znaće se tačna vrijednost izvođačkih ugovora”, objasnili su iz energetske kompanije.

U dijelu pripreme projekta i inženjeringa partner EPCG je austrijska kompanija Ivicom koja je učestovala na pripremi projekta izgradnje vjetroelektrane Krnovo. Ukupna planirana instalisana snaga vjetroelektrane Gvozd biće 54,6 megavata (MW) sa očekivanom godišnjom proizvodnjom od oko 150 gigavat sati (GWh) i pokrivaće potrebe za 25 hiljada domaćinstava.

”Ovo je prvi projekat iz obnovljivih izvora energije čija izgradnja ni na koji način neće pasti na teret građana već će biti realizovan i finansiran isključivo na tržišnim principima, nakon završetka perioda podsticaja koje su na primjer imale vjetroelektrane Krnovo i Možura”, poručili su iz EPCG.

