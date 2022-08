Vizija o pretvaranju Podgorice u istinsku turističku destinaciju se ostvaruje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vizija o pretvaranju Podgorice u istinsku turističku destinaciju se polako ostvaruje, saopštio je gradonačelnik Glavnog grada Ivan Vuković i dodao da su rezultati za ovu godinu do sada izuzetni.

Vuković je danas sa saradnicima obišao prostorije Turističke organizacije (TO) Podgorice i naglasio da je riječ o malom, ali i te kako vrijednom timu, koji postiže izuzetno dobre rezultate na planu promocije grada.

„Rezultati za ovu godinu do sada su izuzetni, imamo 60 odsto bolji rezultat nego prošle godine“, kazao je Vuković i dodao da je prošla godina bila jako dobra.

On je, kako je saopšteno iz PG Biroa, rekao da, ako se nastave pozitivni trendovi, učinak TO Podgorica će biti gotovo identičan onom iz 2019. godine, koju crnogorski turizam generalno pamti kao najbolju godinu u istoriji.

„Mislim da je golim okom vidljivo da se karakter Podgorice kao turističke destinacije mijenja. Svakodnevno su primjetne grupe stranih turista na ulicama našeg grada i to pokazuje da se naša vizija, da se Podgorica pretvori u istinsku turističku destinaciju, polako ostvaruje“, poručio je Vuković.

Direktorica TO Podgorica, Irena Rogošić, izrazila je zadovoljstvo zbog posjete gradonačelnika i prilike da zajedno sa saradnicima predstavi dobre rezultate koje je organizacija na čijem je čelu postigla u prethodnom periodu.

„Svjedoci smo da na ulicama Podgorice postoji veliki broj turista, kako organizovanih grupa, tako i individualnih tura, koje dolaze iz cijelog svijeta. Najviše njih dolazi iz Izraela, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Njemačke, Španije, Italije i naravno iz zemalja regiona, iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije“, kazala je Rogošić.

Ona je dodala da je, prema zvaničnim podacima sa kojima raspolažu, za prvih šest mjeseci Podgoricu posjetilo oko 65 hiljada turista, što je 121 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

„Ostvareno je oko 130 hiljada noćenja, što je 113 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Dakle, sve je ovo rezultat našeg napornog rada, studijskih posjeta, sajamskih nastupa i brojnih manifestacija koje organizujemo, kako za naše sugrađane, tako i za turiste“, zaključila je Rogošić.

