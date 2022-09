Više prevezenih putnika u drugom kvartalu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je u drugom kvartalu zabilježen rast prevezenih putnika u avio, drumskom i željezničkom saobraćaju.

Prema podacima iz infografika Monstata, u Crnoj Gori je u drugom kvartalu prevezeno 507 hiljada putnika na aerodromima, što je 129,6 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

U željezničkom saobraćaju je od aprila do kraja juna ove godine prevezeno 214 hiljada putnika, što je 58,5 odsto više nego u uporednom periodu.

U drumskom saobraćaju je, prema podacima Monstata, u drugom tromjesečju prevezeno 1,44 miliona putnika, što je 89,7 odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu.

