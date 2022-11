Više prevezenih putnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prevoz putnika u trećem kvartalu, u odnosu na isti prošlogodišnji period, bilježi rast u željezničkom, drumskom, lokalnom drumskom i aerodromskom saobraćaju.

Podaci Monstata pokazuju da rast prevezenih putnika u željezničkom saobraćaju iznosi 16,8 odsto, drumskom 44,9 odsto, lokalnom drumskom 39,6 odsto i prevozu putnika na aerodromima 7,4 odsto.

“Kod prevoza robe u trećem kvartalu, u odnosu na isti kvartal prošle godine rast se bilježi u željezničkom 41,9 odsto, ukupnom prometu robe u lukama 83,1 odsto, dok se pad bilježi kod prevoza robe na aerodromima 14,3 odsto”, navodi se u saopštenju.

Broj pretovarenih tona u lukama, u trećem kvartalu je, u odnosu na uporedni period, porastao 85,7 odsto, a izmanipulisani 156,8 odsto.

Statističari su kazali da broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u trećem kvartalu iznosi 71,82 hiljade što je 2,4 odsto više nego u istom kvartalu prošle godine.

“Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila u trećem kvartalu iznosi 4,63 hiljade što je 0,9 odsto manje nego u istom kvartalu prethodne godine”, navodi se u saopštenju.

U trećem kvartalu drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 235 hiljada tona robe.

“U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 90,2 odsto ili 212 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 9,8 odsto ili 23 hiljade tona prevezene robe”, zaključuje se u saopštenju.

