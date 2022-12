Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) jako cijeni partnerstvo sa Crnom Gorom, poručio je britanski komesar za trgovinu Kris Barton, navodeći da vide velike mogućnosti za jaču trgovinu i ulaganja između dvije države.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) saopšteno je da je resorni ministar Ervin Ibrahimović danas razgovarao sa ambasadorkom Velike Britanije u Crnoj Gori Karen Medoks i Bartonom.

Barton je naglasio da UK jako cijeni svoje partnerstvo s Crnom Gorom.

„Vidimo velike mogućnosti za jaču trgovinu i ulaganja između UK i Crne Gore”, kazao je Barton.

Medoks je istakla da je sastanak bila važna prilika da se iznesu očekivanja da se u pravom trenutku krene naprijed sa bilateralnim trgovinskim sporazumom između dvije države.

Kako je navela, UK ima značajno iskustvo u razvoju infrastrukture, uključujući transport i obnovljivu energiju.

Ibrahimović je rekao da je UK uvijek bilo važan partner i prijatelj Crne Gore i dodao da vjeruje da će susreti i intenziviranje komunikacije dvije strane doprinijeti snaženju inače dobrih bilateralnih odnosa.

Prema njegovim riječima, jasno je da prostora za poboljšanje saradnje ima, naročito u ekonomsko-trgovinskim odnosima.

“Imajući u vidu razvoj Crne Gore kao turističke destinacije, naš prioritet je nastavak modernizacije infrastrukture u svim vidovima saobraćaja i tu vidim mogućnosti za značajna investiciona ulaganja“, naveo je Ibrahimović.

Ibrahimović je kazao da im završetak prve dionice auto-puta i podaci koje imaju sa terena, kada je u pitanju njena eksploatacija, daju određeni optimizam.

“Naši napori su sada usmjereni na pripremi neophodne planske dokumentacije kako bi bili spremni za međunarodni poziv zainteresovanim investitorima za nastavak realizacije narednih dionica”, kazao je Ibrahimović.

On je sa sagovornicima razgovarao i o energetici, kao važnoj temi, kojom se bave sve države, bez obzira na veličinu, ili ekonomsku snagu.

Ibraimović je prezentovao niz aktivnosti na usklađivanju zakonskog okvira i strateških dokumenata i planova u toj oblasti, koji će omogućiti stranim investitorima da jednostavnije i uz jasne procedure planiraju ulaganje svog kapitala u razvojne projekte iz oblasti obnovljivih izvora energije.

On je naveo da Crna Gora obiluje velikim potencijalima u oblasti vjetro, hidro i solarnog potencijala.

“Uz dobar poslovni ambijent i podršku institucija, dobrodošli su svi kredibilni strani investitori”, poručio je Ibrahimović.

On je kazao da UK uspješno sprovodi „zelenu tranziciju“ i dodao da vjeruje da bi iskustva i praktična znanja stručnjaka bila vrlo korisna za crnogorsku administraciju u budućem periodu.

Ibrahimović je, govoreći o trgovinskom sporazumu između UK i Crne Gore, ukazao na važnost tog dokumenta kao polazne osnove za snažniju saradnju dvije države.

On je naveo da se time može doprinijeti razvoju ekonomske i trgovinske razmjene, jer, kako je kazao, potencijala svakako ima.

„Kao vrijedan potencijal, kojem treba posebno posvetiti pažnju i pružiti uvid investitorima u projekte koje treba razvijati je i turistički potencijal sjevera Crne Gore”, rekao je Ibrahimović.

On je naveo da su u određenoj fazi realizacije izgradnja ski centara na nekoliko lokacija.

Ibrahimović je kazao da tu postoji prostor za ozbiljne strane investitore za izgradnju luksuznih hotelskih kompleksa.

“A uz odlične uslove za proizvodnju organske hrane postoji mogućnost za kreiranje atraktivnog turističkog proizvoda”, zaključio je Ibrahimović.

