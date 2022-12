Usvojen rekordni budžet Prijestonice Cetinje

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Skupština Prijestonice Cetinje usvojila je odluku o budžetu grada za narednu godinu, koji iznosi rekordnih 8,92 miliona EUR.

Budžetom je planirano uvećanje naknada za novorođenu djecu, kao i za majke novorođene djece koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, sa dosadašnjih 350 EUR na 500 EUR.

“Značajno uvećanje u izdvajanju budžetskih sredstava u narednoj godini imaće i sportisti i sportski klubovi, jer je odlukom o budžetu za narednu godinu predviđeno povećanje izdvajanja sa 450 hiljada EUR, na 565 hiljada EUR, što predstavlja najveće izdvajanje iz budžeta kada su u pitanju sportske organizacije i sportisti”, dodaje se u saopštenju Prijestonice.

Prvi put su budžetom Prijestonice planirane subvencije poljoprivredi, novom i postojećem biznisu i ženskom preduzetništvu, u ukupnom iznosu od 100 hiljada EUR.

Pored tih subvencija, predviđeni su podsticaji u obrazovanju, u iznosu od 20 hiljada EUR.

