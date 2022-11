Uspješno poslovanje CGES-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) je tokom prvih devet mjeseci ove godine uspješno poslovao, uz finansijsku stabilnost i sigurnost, iako je kompanija, prema riječima njenih predstavnika, bila izložena određenim rizicima.

„Kompanija je tokom prvih devet mjeseci bila izložena riziku promjene cijene električne energije, koji je materijalno uticao na finansijske izvještaje, međutim bez uticaja na nesmetano odvijanje poslovanja, na što ukazuju i bolji rezultati poslovanja u odnosu na uporedni period prošle godine“, navodi se u izvještaju o upravljanju objavljenom na sajtu Montenegroberze.

Na osnovu finansijskih izvještaja i pokazatelja poslovanja za devet mjeseci, može se, kako se navodi, zaključiti da je kompanija uspješno poslovala, uz finansijsku stabilnost i sigurnost.

„U narednom periodu očekuje se nastavak pozitivnog trenda dobrih rezultata i kontinuirane održivosti poslovanja“, dodaje se u izvještaju.

CGES je za prvih devet mjeseci ove godine ostvario neto rezultat u iznosu od 16,83 miliona EUR, koji je 2,85 miliona veći u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Ukupni prihodi kompanije su iznosili 90,01 milion EUR, od čega se 88,99 miliona odnosi na osnovne prihode od prodaje, a 1,02 miliona na ostale prihode.

U odnosu na isti period prošle godine, prihodi su veći 82,27 odsto ili 40,63 miliona EUR.

Rashodi su za prvih devet mjeseci ove godine iznosili 70,27 miliona EUR i veći su u odnosu na uporedni period oko 106,54 odsto ili 36,25 miliona.

Iz CGES-a su naveli da je uticaj virusa covid-19 na crnogorsku ekonomiju izražen, međutim bez značajnijeg uticaja na poslovanje i finansije kompanije.

„Takođe, od druge polovine prošle godine, nastupio je veliki poremećaj na tržištu električne energije, što je rezultiralo enormnim skokom cijena električne energije. Ova činjenica je imala direktan uticaj na rast nabavnih cijena električne energije koje je CGES kupovao i koje će kupovati kako bi pokrio gubitke u prenosnoj mreži za ovu godinu“, napomenuli su iz kompanije.

Iz kompanije su saopštili da je cijena električne energije na tržištu u drugoj polovini prošle godine i prvih devet ovogodišnjih mjeseci bila i pet puta veća od cijene koju je regulator odbrio CGES–u.

To je za rezultat imalo rast troškova CGES–a u prvih devet mjeseci ove godine.

„Dodatno, rat u Ukrajini je uticao da ne dođe do stabilizacije cijena na tržištu već naprotiv, cijene su i dalje ostale na viskom nivou i u toku ove godine. Na osnovu navedenog, CGES je po osnovu nabavke energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu u prvih devet mjeseci ove godine imao veće troškove za 7,7 miliona EUR u odnosu na isti prošlogodišnji period“, dodaje se u izvještaju.

